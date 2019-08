Walldürn. (jam) Der Starkregen am Sonntag hat das Bauprojekt für eine Zweifelderturnhalle in der Walldürner Keimstraße um vier Wochen zurückgeworfen. Nachdem innerhalb weniger Stunden teilweise mehr als 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen waren, stand das Wasser in Teilen der Baugrube bis zu 25 Zentimeter hoch. Es sollte bis Dienstag dauern, bis Arbeiter der Firma Michel-Bau die Grube vollständig trocken gepumpt hatten hatten.

Erst dann wurde das volle Ausmaß der Schäden bekannt: "Die Wassermassen haben unter anderem die Dammschüttung sowie die Bewehrungseisen aufgeschwemmt", berichtet Meikel Dörr von der Stabsstelle der Stadt Walldürn auf Nachfrage der RNZ. Betroffen sind außerdem die eingearbeiteten Entwässerungs- und Drainageeinrichtungen sowie wohl teilweise auch die Schalungen und der Blitzschutz. Weitere städtische Liegenschaften sind nach aktuellem Stand nicht betroffen.

Das Wasser stand noch am Montag bis zu 25 Zentimeter hoch in der Baugrube. Foto: Stadt Walldürn

"Unsere eigenen technischen Bediensteten schätzen nach erster Inaugenscheinnahme den Schaden vorsichtig auf ca. 100.000 Euro", merkt der Sprecher der Stadt an. Für genauere Zahlen müsse man den Bericht eines Gutachters abwarten, den die Versicherung bereits am Dienstag in die Keimstraße entsandt hatte. Dörr: "Wir hoffen, dass das Gutachten innerhalb der nächsten fünf bis sieben Arbeitstage vorliegt."

Die Zweifelderhalle soll laut Planung der Stadtverwaltung im Spätherbst 2020 für die sportliche Nutzung freigegeben werden. Die Kosten für das 15 mal 27 Meter große Gebäude betragen rund 4,75 Millionen Euro. Die alte Turnhalle, in der seit 1911 viele Generationen von Walldürnern ihre ersten Purzelbäume geschlagen haben, hatte eine Baufirma im April und Mai abgerissen.