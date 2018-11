Buchen. (kn) Eine Show aus Turnen, Gymnastik, Tanz und Akrobatik, verpackt in ein dreistündiges höchst ansprechendes Programm, das bot die 9. Auflage der Turngala des Main-Neckar-Turngaues, die am Samstagabend in der Buchener Stadthalle über die Bühne ging.

Turngala des Main-Neckar-Turngau in Buchen - die Fotogalerie

























































"Turnen fasziniert - Turnen bewegt", so das Motto der Veranstaltung die einmal mehr professionell vom TSV 1863 Buchen und dem FC Viktoria Hettingen organisiert und durchgeführt wurde. Der Andrang auf Karten für die neuerliche Veranstaltung war auch in diesem Jahr wiederum riesengroß und damit durfte Moderator Christof Kieser bei seinem "Heimspiel" in der Stadthalle "Ausverkauft" vermelden. Souverän und charmant führte er durch den Abend mit einer Fülle von insgesamt achtzehn Programmpunkten, vollgespickt mit hochkarätigen Beiträgen, die sowohl in sportlicher wie auch in optischer Hinsicht eine Augenweide boten.

Hintergrund Die Auftritte "Bewegungslied": Kindergruppe TSV Buchen; "Im Bann der Sirenen": Showturngruppe SpVgg Neckarelz; "Minitrampolin": Turner vom TV Mosbach; "In der Welt von Till Eulenspiegel": Wettkampfturnerinnen TV Walldürn; "Work it": Showtanzgruppe TV Wertheim; "Phänomenal weil ich ein Mädchen bin": Turnerjugend TV Königshofen; "Rhythmische Sportgymnastik": Gymnastinnen [+] Lesen Sie mehr Die Auftritte "Bewegungslied": Kindergruppe TSV Buchen; "Im Bann der Sirenen": Showturngruppe SpVgg Neckarelz; "Minitrampolin": Turner vom TV Mosbach; "In der Welt von Till Eulenspiegel": Wettkampfturnerinnen TV Walldürn; "Work it": Showtanzgruppe TV Wertheim; "Phänomenal weil ich ein Mädchen bin": Turnerjugend TV Königshofen; "Rhythmische Sportgymnastik": Gymnastinnen TV Mosbach; "Hiphop-Breakdance" der "Zzyzx" vom TSV Buchen; "Jazztanz Farbenvielfalt": Gruppe La Jeunesse VfR Gommersdorf; "Turnen, Tanz u. Balkenakrobatik": Turnerinnen TSV Tauberbischofsheim; "Bauarbeiter aus dem Maurerdorf Hettje": Turner FC Viktoria Hettingen; "Jazztanz Halleluja": Red White Flames des VfR Gommersdorf; "Impressionen am Balken": Turnerinnen TV Mosbach; "Seilspringer Gruppe": TSG Seckenheim; "Sportakrobatik": TSVG Albershausen; "Exotika": Showturngruppe Spvgg Neckarelz; Moderation: Christof Kieser; Regie: Christof Kieser, Andrea Sommer, Roswitha Hajek, Dagmar Hufnagel.

[-] Weniger anzeigen

Mit dabei zahlreiche Sportler, die sich in der jüngsten Vergangenheit mit Weltmeister, - Europameister und Deutschen Meistertiteln schmücken dürfen und überregional längst zu einer festen Größe des Sports geworden sind. Chapeau, Chapeau dem Veranstalter vom Main-Neckar Turngau, der zusammen mit den teilnehmenden Sportlern einmal mehr bewiesen hat, dass der Breitensport in der Region einen großen Stellenwert einnimmt