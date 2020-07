Buchen. (joc) Wenn sich Geschichte wiederholt, dann sollte der Fußball-Kreisligist TSV Buchen in der neuen Saison einen hervorragenden Start hinlegen, denn am Freitag hatte das Team einen absoluten Fachmann in Sachen Restart zu Gast. Und einen prominenten noch dazu. Die Rede ist von Fußball-Trainer Thomas Reis, der mit dem VfL Bochum nach der Corona-Pause glänzenden Fußball bot und zum besten Team der II. Liga wurde. Der Sprung von Platz 15 auf Rang acht im Endklassement war der verdiente Lohn. Am Freitagabend war der gebürtige Wertheimer auf Einladung seines Freundes, des neuen Buchener Trainers Toni Lopez, im Frankenlandstadion in Buchen, um ein Spezial-Training mit den Fußballern der I. und II. Mannschaft des TSV 1863 Buchen zu leiten.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Für einen Profivertrag konnte sich keiner der Buchener Kicker empfehlen, aber das Training hat richtig viel Spaß gemacht. Mit seiner lockeren und sympathischen Art kam Thomas Reis bei den TSV-Fußballern prima an. Außerdem bekamen die Amateure wichtige Tipps vom Profitrainer, mit denen sie auch in der Kreisliga für so manche Überraschung sorgen können.

Hintergrund Thomas Reis ist 46 Jahre alt und stammt aus Wertheim, wo er noch Verwandte und Freunde hat. Wenn es seine knapp bemessene Zeit erlaubt, ist er auch heute noch mehrmals im Jahr in seiner Heimat. In der Jugend schnürte Thomas Reis die Kickstiefel für den FC Wertheim-Eichel. Und schnell wurden die Späher von Profi-Vereinen auf das Ausnahmetalent aufmerksam. Und so [+] Lesen Sie mehr Thomas Reis ist 46 Jahre alt und stammt aus Wertheim, wo er noch Verwandte und Freunde hat. Wenn es seine knapp bemessene Zeit erlaubt, ist er auch heute noch mehrmals im Jahr in seiner Heimat. In der Jugend schnürte Thomas Reis die Kickstiefel für den FC Wertheim-Eichel. Und schnell wurden die Späher von Profi-Vereinen auf das Ausnahmetalent aufmerksam. Und so wechselte der junge Stürmer mit 17 Jahren ins Fußball-Internat des Bundesligisten VfB Stuttgart. Hier erkannten die Trainer, dass Thomas auf der Sturmposition nicht optimal aufgehoben war und funktionierten ihn zum linken Verteidiger um. Seine Karriere im Profifußball startete er dann 1992 mit 19 Jahren bei der Frankfurter Eintracht. Hier wurde er deutscher U21-Nationalspieler (in dieser Zeit für einen Fußballer aus unserer Region eine absolute Seltenheit!). Drei Jahre später wechselte er dann zum VfL Bochum. Für die (lange Zeit) "Unabsteigbaren" bestritt er bis 2003 die meisten seiner insgesamt 128 Spiele in der Bundesliga. Nach Stationen in Augsburg, Trier und Waldhof Mannheim musste Thomas Reis 2007, nach der achten (!) Knie-OP, die Kickstiefel an den Nagel hängen. Parallel zum Sportmanagement-Studium machte Thomas Reis den Fußballlehrerschein. Als Jugend- und Co-Trainer sammelte er erste Erfahrungen in Bochum und beim VfL Wolfsburg. Seit September 2019 ist der diplomierte Sportfachwirt Cheftrainer des Zweitligisten VfL Bochum, den er mit einer imposanten Rückrunde vom 15. auf den achten Tabellenplatz nach vorne führte.

Bei der Begrüßung zeigte sich Fußball-Abteilungsleiter Bernd Grimm vom TSV 1863 Buchen hocherfreut über den prominenten Besuch aus dem "Pott". Nach dem Bundesliga-Team des VfB Stuttgart, das in den 90er Jahren im Frankenlandstadion zu Gast war, sei das Training mit Thomas Reis jetzt wieder ein echtes Highlight für die hiesigen Fußballer, betonte Grimm. Er dankte in diesem Zusammenhang Trainer Toni Lopez, der dank seiner guten Kontakte den prominenten Besuch möglich gemacht hat.

Und Spielausschussvorsitzender Bernhard Schwing ergänzt: "Das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ein erfolgreicher Profi-Trainer zu uns kommt!"

Einige wenige Zuschauer verfolgten die spannende Trainingseinheit im Stadion, die im Vorfeld wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht öffentlich gemacht worden war. Darunter auch zwei eingefleischte Bochum-Fans aus Buchen.

Und dann rollte auch schon der Ball. Anlaufschwierigkeiten gab es beim Schnuppertraining im Buchener Stadion keine. Thomas Reis schaffte gleich bei der Begrüßung Nähe: "Hallo ich bin der Thomas!" stellte er sich den TSV-Fußballern vor, um so gleich zu zeigen. Ich bin ein Profi zum Anfassen – einer aus euerer Mitte. Mit seiner sympathischen Art kam er bei den Buchener Sportlern von Beginn an gut an. Und effektiv war es auch. Wenn die Laufwege nicht stimmten, kam ein kurzer Zwischenruf vom Trainer "in die Tiefe", und er erklärte geduldig, wie man es hätte besser machen können.

Und die Buchener Spieler, die schnell merkten, dass es hier kein 0815-Training geben wird, hörten aufmerksam zu und setzten die Vorgaben – trotz der anfänglich hohen Temperaturen – mit großer Leidenschaft um.

"Passspiel, Aufbau, Kommandos geben und klar definiertes Positionsspiel", das sind auch im Amateurfußball ganz wichtige Dinge. Wenn man das beherrscht, dann bringt einen das auf jeden Fall weiter", verdeutlicht Thomas Reis am Rande des Trainings seine Philosophie vom modernen Fußball. Darauf wies er die Buchener Spieler auch immer wieder hin. Und die zeigten sich recht gelehrig. Und Thomas Reis sparte auch nicht mit Lob: "Ja, die Jungs haben das richtig gut gemacht. Ich denke, da ist was hängen geblieben!"

Der neue Buchener Trainer Toni Lopez (links) ist seit Jahrzehnten ein enger Freund des ehemaligen Bundesliga-Profis und jetzigen Bochumer Trainers Thomas Reis (Mitte). Am Freitag organisierte Lopez ein besonderes Training mit den Kickern des TSV im Buchener Frankenlandstadion, wo der prominente Gast von TSV-Abteilungsleiter Bernd Grimm begrüßt wurde. Foto: Casel

Die Buchener Fußballer gaben das Kompliment gerne zurück und freuten sich darüber, dass sie am Freitag einen gleichermaßen tollen Menschen und kompetenten Fußballlehrer kennen lernen durften.

Hier ein paar Stimmen der Buchener Fußballer nach dem gut zweistündigen Training:

Markus Gramlich: "Das Taktik-Training war sehr beeindruckend. Was mir auch imponiert hat: Es war kein bisschen trocken, er macht immer alles mit dem Ball. Außerdem ist Thomas Reis ein unheimlich Sympathischer, der sein großes Fachwissen ganz ohne Allüren rüber bringt."

Emre Kaya: "Eine gelungene Überraschung. Das Training hat riesig viel Spaß gemacht. Thomas Reis ist ein Super-Typ, er hat uns viel Neues gezeigt. Eine Übung mit Dreier- und Vierer-Formationen hatte ich so noch nie."

Kai Hinner: "Ein tolles Erlebnis. Und sehr lehrreich war es auch. Er hat uns gezeigt, wie man taktisch gut verschiebt – das war auf jeden Fall eine Bereicherung für uns alle!"

TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski: "Es war toll anzusehen, ich hoffe, dass dieses besondere Training bei unseren Jungs Früchte trägt."

Am Ende des gut zweistündigen Trainings applaudierten die teilnehmenden Spieler und auch die Besucher. Am lautesten war natürlich der Beifall der beiden Bochum-Anhänger. Nach dem sympathischen Auftritt von Thomas Reis am Freitag dürften sich die beiden aber sicherlich bald über Zuwachs und neue Freunde aus Buchen in der großen VfL-Fangemeinde freuen ...