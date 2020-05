Buchen. (RNZ) Damit die Mitglieder während der Corona-Kontaktbeschränkungen auf dem Sofa nicht träge werden und ihre Beweglichkeit einbüßen, bietet der TSV 1863 Buchen jetzt schon seit sechs Wochen viele seiner Kurse online an. Auch die E-Jugend-Handballer können dank Videos weiter trainieren.

"Die Leute sollen fit bleiben. Sie werden abgelenkt und aus ihrer Lethargie befreit", fasst Vorsitzender Kurt Bonaszewski die Vorteile der Online-Sportkurse zusammen. Und auch der Verein profitiert. So kann er seine festangestellte Kursleiterin Bohuslava Zielasko, genannt "Bonny", weiterbeschäftigen. Diese turnt regelmäßig im Gymnastikraum des TSV am Turn-Heinrich-Platz. Zweimal pro Woche gibt sie Pilates-Kurse und einmal pro Woche Faszien-Training. Auch andere Kursleiterinnen des TSV – beziehungsweise dessen Fördervereins – bieten ihren Teilnehmern die Möglichkeit, bei "Sport nach Krebs", "Reha-Orthopädie" und "Sport XXL" sich im heimischen Zimmer unter Anleitung fitzuhalten. So wird von Dienstag bis Donnerstag der TSV-Gymnastikraum zu einem kleinen Filmstudio.

Die beiden FSJ-ler (Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres) Richard Müller und Leon Linsler wechseln sich dabei ab, die Kursleiterin mit dem Smartphone zu filmen. Über eine Internet-Konferenzsoftware wird der Stream an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übertragen. Diese müssen sich am PC, Tablet oder Smartphone über einen Link in die Online-Videoübertragung einloggen. Nach den Worten von Bonaszewski zählte man an den Videokursen bisher immer mindestens zehn Teilnehmer. An den Kursen von Bonny waren es immer mindestens 20, in der Spitze sogar 47 Teilnehmer.

Kursleiterin „Bonny“ turnt auf dem Bildschirm vor, die Kursteilnehmer machen zu Hause die Übungen nach. Zweimal pro Woche bietet der TSV-Förderverein Pilates-Kurse über eine Videokonferenzplattform an.

Auch für Bonny ist das Videostreaming ihrer Kurse eine gute Lösung angesichts der aktuellen Situation. "Mir fehlt allerdings der persönliche Kontakt zu den Teilnehmern", stellt sie fest. Die Teilnehmer könnten sich zwar auf diese Weise zuhause fit halten, es fehle aber das Treffen und Gespräch der Sportler untereinander.

FSJ-lerin Alina Friedmann hat aus der Corona-Not ebenfalls eine Tugend gemacht. Vor Ausbruch der Pandemie wusste sie nicht, welches Thema sie im Rahmen einer Projektarbeit für ihr FSJ bearbeiten sollte. Jetzt dreht sie Trainingsvideos für die Handball-E-Jugend. 17 Dritt- bis Fünftklässler trainiert die junge Frau eigentlich zweimal in der Woche in der Sporthalle. Stattdessen erhalten die Kinder zur Trainingszeit ein zwei- bis dreiminütiges Übungsvideo über ihre WhatsApp-Gruppe. "Bevor die Kinder das Handballspielen vergessen und wir sie womöglich verlieren, machen wir das auf diese Weise", sagt sie. Anfangs stellte sie in jedem Filmchen drei Übungen vor, inzwischen beschränkt sie sich auf ein bis zwei. Die Filme entstehen bei ihr zu Hause auf der Terrasse. Ihre Schwester bedient das Smartphone. Die Kinder dürfen Videos von ihrem Training zurückschicken. Nach den Worten von Alina Friedmann nutzten vier von ihnen bisher dieses Angebot. Außerdem können Handballspieler bei YouTube auf Trainingsvideos zugreifen. Dort bieten mehrere Landeshandballverbände und auch der Deutsche Handballverband Videokurse für das Training zu Hause an.

Den drei FSJ-lern im TSV Buchen geht auch während des stillgelegten Vereinslebens die Arbeit nicht aus. So digitalisierten sie die Vorstandsprotokolle des Vereins rückwirkend seit dem Jahr 1960 sowie die Finanzamtbelege. Leon Linsler und Richard Müller sind als Kameraleute für die Online-Kurse im Einsatz. Außerdem haben die FSJ-ler das Inventar aller Sparten erfasst sowie die Geräteräume gereinigt und aufgeräumt. Das mögen wichtige, bisher aufgeschobene Arbeiten gewesen sein. Die drei vermissen aber das, wofür sie ihren Dienst angetreten haben: das Trainieren von Kindern und Jugendlichen live vor Ort.