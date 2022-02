Buchen. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen sie die weiterführenden Schulen vorstellt. Heute stellen wir die Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule in Buchen mit Schulleiterin Monika Schwarz vor. Seit August 2021 wurde das Schulzentrum Buchen aus der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule gebildet. Beide Schulen haben eine gemeinsame Schulleitung, die beiden Bildungsgänge Realschule und Gemeinschaftsschule bleiben wie gewohnt bestehen.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Entsprechend ihren Fähigkeiten und Begabungen können die Schülerinnen und Schüler je nach Fach und Thema auf verschiedenen Niveaustufen arbeiten. Dies bedeutet, dass jeder Schülerin und jedem Schüler ein ganz eigenes Maß an Unterstützung und Hilfestellungen zur Verfügung gestellt wird, um sich auf den für sie und ihn bestmöglichen Schulabschluss vorzubereiten. Die Gemeinschaftsschule lässt einen möglichst langen Weg zu allen allgemeinbildenden Abschlüssen offen, ohne dass die Schule gewechselt werden muss. Hierdurch haben die Kinder länger Zeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und die Art ihres Schulabschlusses zu wählen. In der verbindlichen Ganztagsschule werden Hausaufgaben zu Aufgaben, die in einer Lernzeit am Nachmittag mit Unterstützung einer Lehrkraft bearbeitet werden.

Schulleiterin Monika Schwarz Foto: RNZ

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

An der Gemeinschaftsschule stehen die Stärken der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Die Kinder und Jugendlichen lernen in Coachinggesprächen mit einer Lehrperson nach und nach, ihre Stärken zu erkennen und Wege zu finden, diese weiterzuentwickeln und zu entfalten. Ebenfalls werden die Schülerinnen und Schüler an das selbstständige und gemeinsame Lernen herangeführt. Hier profitieren Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten voneinander und unterstützen sich im Unterricht gegenseitig. In den Lernphasen sowie in den halbjährlichen Lernentwicklungsberichten erfolgt eine sehr genaue Rückmeldung über die schon erreichten und noch zu entwickelnden Fähigkeiten und Fertigkeiten in den unterschiedlichen Fächern. Gemeinsame Lernentwicklungsgespräche zusammen mit den Eltern ermöglichen es den Kindern und Jugendlichen, sich ihrer Stärken bewusst zu werden, Fehler als Chance der Entwicklung wahrzunehmen und sich neue Ziele zu setzen.

Hintergrund Schulzentrum Buchen: > Kontakt: Schulzentrum Buchen: Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1, 74722 Buchen, Tel. 06281/55.715- 0, sekretariat@realschule-buchen.de, [+] Lesen Sie mehr Schulzentrum Buchen: > Kontakt: Schulzentrum Buchen: Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1, 74722 Buchen, Tel. 06281/55.715- 0, sekretariat@realschule-buchen.de, www.schulzentrum-buchen.de > Schulleiter: Rektorin Monika Schwarz und Realschulkonrektor Magnus Brünner > Schüler- und Lehrerzahl: 781 Schüler, 68 Lehrer. > Schulabschluss:mittlere Reife, Hauptschulabschluss nach Klasse 9. > Anmeldung: Mittwoch, 9., und Donnerstag, 10. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

[-] Weniger anzeigen

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Wahlpflichtfächer: Französisch ab Klasse 6; Technik oder Alltagskultur/Ernährung/Soziales ab Klasse 7. Profilfächer: Naturwissenschaft und Technik sowie Sport ab Klasse 8. Kooperationen mit Bildungspartnern: Betriebe im Bereich der Berufsorientierung, auf Vereinsebene mit dem TSV Buchen.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Eine Empfehlung für die Gemeinschaftsschule ist vor allem dann gegeben, wenn das Begabungsprofil des Kindes große Unterschiede aufweist und deshalb die endgültige Entscheidung über den Abschluss erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Oder wenn das Kind im Rahmen einer Ganztagsschule betreut werden soll, und auch Übungs- und Wiederholungsaufgaben gemeinsam mit den Lehrpersonen in der Schule bearbeitet werden sollen.