Buchen. (pol/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen bei Buchen ereignet. Das berichtet die Polizei.

Bei dem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L519 bei Buchen wurden am Dienstagmorgen vier Personen schwer verletzt. Ein 17-Jähriger fuhr -regelkonform dank begleitendem Fahren - zusammen mit seiner Mutter gegen 7.30 Uhr von Bödigheim in Richtung Buchen. Als er einen vor ihm fahrenden VW Up überholte und danach wieder nach rechts einscherte, geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Daraufhin krachte der VW Up in die unmittelbar vor ihm verunfallten Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden der 17-Jährige und die Fahrerin des Seat so schwer verletzt, dass sie mit zwei Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Die Beifahrerin und Mutter des 17-Jährigen sowie die Fahrerin des VW Up wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 12.00 Uhr