Walldürn. (rüb) Weniger Stände als in den Vorjahren, aber immer noch ein Anziehungspunkt für die Menschen aus der Region: So präsentierte sich am Wochenende die Messe "Trend und Technik" auf dem Areal der Nibelungenhalle. Während der Zustrom am Freitag und Samstag - wie auch zu erwarten - eher verhalten ausfiel, zog der Messesonntag dann doch noch ein breites Publikum an.

62 Aussteller präsentieren sich sowie ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Handwerk und Bauen, Umwelt und Nachhaltigkeit, Wohnen und Lifestyle, Gesundheit und Ernährung, Banken und Finanzen sowie Fahrzeuge und Technik. Daneben gab es Aufführungen der Turner aus Neckarelz, des Walldürner Tanzsportclubs, der "Strongmen" und der Kampfkünstler der "Bushido Dragons".

Ein besonderer Höhepunkt war am Samstag und Sonntag der Showact der Walldürner "Strongmen" des Gesundheits- und Leistungszentrums Eisi. Die Lokalmatadoren Marcus Franke, Markus Hämmerle und Marco Bruch nutzten ihren Auftritt, um für den "Strongman"-Wettkampf beim Blumen-. und Lichterfest zu werben. Es war beeindruckend, wie Bruch und Hämmerle einen 110 Kilogramm schweren Sandsack trugen. Ihr Trainer Marcus Franke, einer der besten Kraftsportler Deutschlands, sorgte dann am Samstag für einen besonderen Höhepunkt: Er wuchtete eine 125 Kilogramm schwere Betonkugel auf einen 1,61 Meter hohen Palettenstapel. Das war gleichzeitig neue persönliche Bestleistung für den sympathischen Kraftprotz.

"Nach dem relativ zähen Start der Messe können wir jetzt einen starken Sonntag verbuchen. Das Gelände war gut gefüllt und die Programmpunkte ebenfalls gut besucht", sagte Projektleiterin Janina Wolf vom Veranstalter "nsp eventtime" aus Mosbach. Dennoch sei der Zuspruch geringer gewesen als am Messesonntag bei der letzten Auflage vor zwei Jahren.