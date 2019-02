Walldürn. (jam) Das traditionsreiche Café "Linde" hat seit einer Woche wieder geöffnet. Der Bäckermeister Thomas Breier führt die beliebte und traditionsreiche Gaststätte Am Plan weiter. Breier hat 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und leitete zuletzt das Bistro Pension "M" in Forchtenberg. Mit Riza Karadag, dem Besitzer des Walldürner Gasthauses, hat er einen Zehnjahresvertrag abgeschlossen. "Die ,Linde’ ist mit dem Schwerpunkt Café, Kuchen und Eis perfekt auf mich zugeschnitten", erzählt Thomas Breier im Gespräch mit der RNZ.

"Kaffee und Kuchen passen am besten zu mir", sagt der Bäckermeister über sich. Sechs oder sieben unterschiedliche Kuchen und Torten will er seinen Kunden täglich anbieten, am Wochenende entsprechend mehr. "Am Fastnachtsumzug hatten wir sogar 17 verschiedene Kuchen im Angebot", so Breier. Sein Repertoire reicht von Klassischem wie Schwarzwälder bis zu neueren Kreationen wie Mangosahnetorte.

Großen Wert legt der neue "Lindenwirt" auch auf das selbst gemachte Eis: "Ich benutze meine eigenen Rezepturen nach alter handwerklicher Tradition - völlig ohne Aromen." Ab nächster Woche will Breier mit zunächst acht bis zehn Eissorten anfangen, "im Sommer gibt es dann 25 bis 30 Sorten frisches Eis".

Zusammen mit seiner "rechten Hand", dem Hotelfachmann Tobias Wießmann, bietet Breier zwar auch Pizza und Pasta an, der Fokus liegt allerdings klar auf dem Café-Betrieb. Den bieten die beiden täglich von 8 bis 22 Uhr an. Ob sich die langen Öffnungszeiten auf Dauer bewähren, weiß Breier noch nicht. "Das muss sich jetzt alles erst mal richtig einspielen", sagt er und gesteht ein: "Selbst nach 25 Jahren Gastronomie können noch Fehler passieren." Sein Plan ist es, sich ein Jahr lang auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren. "Dann steigen wir richtig ein - zum Beispiel beim ,SchmuDo‘. Aber wir können nicht von Beginn an auf allen Hochzeiten tanzen."

Die Zusammenarbeit mit den einheimischen Betrieben - wie zum Beispiel der Bäckerei Müßig - klappe aber bereits reibungslos. "Wir setzen, soweit es geht, auf die lokalen Geschäfte", sagt Breier. Dazu kooperiere er auch gerne mit dem benachbarten Gasthaus "Hirsch" und dem "Goldschmitts" im VIP. Denn, so Breier: "Wir Gastronomen sitzen alle im gleichen Boot."

Dass die "Linde" nach der 90-jährigen Ära der Familie Leiblein nun wieder in guten Händen ist, haben die Walldürner, die das Café bereits gut annehmen, schnell erkannt. Ein Gast bringt es auf den Punkt, als er sagt: "Darauf hat halb Dürn gewartet."