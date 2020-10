Adelsheim/Merchingen. (F) Die im Bauland und der umliegenden Region weithin geschätzte Metzgerei Maurer ist für die Frische und Qualität ihrer zahlreichen selbst hergestellten Produkte schon seit Jahrzehnten bekannt. Bereits im Jahr 1987 haben Metzgermeister Peter Maurer und seine Frau Silvia die Metzgerei, vormals Karl Müller, in Merchingen übernommen, die bis heute Hauptsitz des erfolgreichen Unternehmens ist. Vor genau 25 Jahren kam dann die Filiale in Adelsheim hinzu. Sie wurde 1995 zunächst von der Metzgerei Rückert gepachtet und nach dem vollständigen Umbau im Jahr 2012 in eigener Regie erfolgreich weitergeführt.

Seit Sommer 2012 ist die Metzgerei Maurer in der Marktstraße Adelsheim in neuen modernen Räumlichkeiten, die den Anforderungen der heutigen Zeit vollauf gerecht werden. In der relativ kurzen Zeit des Umbaus von nur sechs Wochen wurde ein optisch und auch technisch sehr anspruchsvoller Verkaufsladen geschaffen, der sich auch im neuen Design präsentiert. Zudem wurden die Produktionsräume vollkommen neu gestaltet, ebenso die Außenfassade des stadtbildprägenden Gebäudes im Herzen der City. In den modernen Verkaufsraum wurden mehrere Theken eingebaut.

In einem besonderen Ambiente erscheint auch die neue "Essecke", die einen besonderen Wohlfühlcharakter hat und den neuesten Hygienevorschriften entspricht. Die neue Gastronomieküche sorgt dafür, dass täglich ein schmackhafter Mittagstisch mit ständig wechselnden Gerichten zusätzlich zum beliebten vielfältigen Imbiss angeboten werden kann. Bei der Metzgerei Maurer erhält der Kunde alles was dessen kulinarisches Herz rund um Fleisch- und Wurstwaren höher schlagen lässt. Die Mahlzeiten werden täglich vom "Maurer-Team" frisch zubereitet und sind äußerst schmackhaft. Vom Schnitzel bis zu der beliebten schwäbischen Spezialität "Saure Nierle" gibt es ein reichhaltiges Angebot.

Bei der Verarbeitung bleiben Metzgermeister Peter Maurer und sein Team ihren Prinzipien treu, denn nur Tiere aus der heimischen Landwirtschaft werden im eigenen modernen Schlachthaus in Merchingen geschlachtet und verarbeitet. Peter Maurer ist einer der wenigen Metzger im Kreis, der noch selbst schlachtet. Der Betrieb pflegt eine langjährige gute Zusammenarbeit mit Landwirten aus der Gegend, die sich auszahlt und Garant für die Spitzenqualität bei der Metzgerei Maurer ist.

Wichtig im täglichen Zusammenwirken mit den über 20 Beschäftigten des engagierten Teams ist den Firmenchefs Silvia und Peter Maurer ein gutes Betriebsklima. Hierauf legen die Maurers großen Wert, ebenso wie auf die Ausbildung des Fleischernachwuchses und der Fleischereifachverkäufer.

2007 und 2019 durfte der Metzgereibetrieb Maurer eine besondere Auszeichnung durch die Handwerkskammer Mannheim für besondere Leistungen in der Nachwuchsausbildung entgegennehmen. Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Klaus Hofmann sagte in der damaligen Feierstunde: "Ihre Ausbildungsleistung verdient hohen Respekt. Sie stehen in einer guten Tradition des Handwerks". Auf diese Worte ist das Maurer-Team stolz, denn es motiviere dazu, die Ausbildung junger Menschen in dieser Form weiter fortzusetzen und für den Metzgerberuf zu begeistern und ihnen eine gute Ausbildung zu geben.

Festzustellen ist auch, dass die Metzgerei Maurer seit 25 Jahren in ihrer Filiale in der Marktstraße in Adelsheim eine besonders erfreuliche Erfolgsgeschichte schreibt. Um weiterhin am umkämpften Markt erfolgreich zu sein und den vielen zufriedenen Kunden beste Produkte anbieten zu können haben sich Silvia und Peter Maurer nach längerer Vorbereitungszeit dazu entschlossen eine Erweiterung der Produktion in Merchingen anzugehen und zahlreiche umfangreiche Baumaßnahmen vorzunehmen.

Froh sind die Eigentümer auch darüber, dass mit Tochter Marie-Louise und Sohn Maximilian mit ihren Partnern schon die nächste Generation fest in den Betrieb eingebunden ist. Sohn Maximilian legte erfolgreich die Meisterprüfung und das Studium zum Betriebswirt ab und ist zudem noch ausgebildeter Fleischtechniker. Tochter Marie-Louise absolvierte eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin und bildete sich zur Verkaufsleiterin weiter. Also beste Voraussetzungen für eine gute Zukunft des Betriebes. Die Weichen für eine weitere gesicherte Zukunft des erfolgreichen Betriebes in Merchingen und Adelsheim sind also bereits gestellt!