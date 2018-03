Die Brandruine des "Schwanen" in Götzingen in der Nähe von Kirche, Rathaus und Festhalle. Weiter unbekannt ist, wie das Feuer entstand. Erst der Brand im Januar brachte aber im Zuge der Ermittlungen die grausame Tat ans Tageslicht. Foto: F. Weidenfeld

Buchen-Götzingen. (Wd) Der wegen des Vorwurfs des Totschlags in Untersuchungshaft befindliche Wirt des Götzinger "Schwanen" hat in weiteren Vernehmungen eingeräumt, seinen Bekannten Wolfgang S. am 21. Februar 2013 im Zorn mit einer Pistole erschossen zu haben, wie gestern Oberstaatsanwalt Peter Lintz auf Nachfrage bestätigte. Das Opfer galt über Jahre als vermisst, bis nach einem Brand am 13. Januar 2018, der die Schankwirtschaft und angrenzende Scheunen zerstörte, das Kapitalverbrechen ans Licht kam. Nach einem Tipp aus der Bevölkerung fanden Ermittler Leichenteile in einer Scheune. Daraufhin wurde der Wirt verhaftet und hat die Tat bereits gestanden. Vergeblich suchten Polizeitaucher am 26. Februar jedoch nach der Tatwaffe, die der Beschuldigte in einen Weiher in Götzingen "entsorgt" haben will.

Gegen den Wirt bestehe weiter dringender Tatverdacht, so dass er in Untersuchungshaft bleibe. Derzeit seien die Ermittlungsbehörden dabei, die Ergebnisse der Vernehmungen zusammenzustellen. Mit der Anklage kann man in den Sommermonaten rechnen, da kein U-Häftling länger als sechs Monate auf seinen Prozess warten soll. "Das gerichtsmedizinische Institut der Universität Heidelberg hat bei der Untersuchung der Leichenteile ein Einschussloch im Schädel gefunden", betonte der Oberstaatsanwalt. Ebenfalls habe man Teile des Projektils gefunden, das von einer Kurzwaffe stammt.

Erstmals äußerte sich die Justiz zum Motiv des mutmaßlichen Täters. Der Beschuldigte habe erklärt, er habe am Tattag verdächtige Geräusche in seiner Scheune gehört, sich bewaffnet und das Opfer dort angeblich beim Diebstahl ertappt. Darüber sei er so erzürnt gewesen, dass er den damals 56-jährigen Wolfgang Schr. schließlich im Affekt erschossen habe. Anschließend habe er die Leiche in der Scheune vergraben.

Obwohl die schreckliche Tat am helllichten Tag geschah, gibt es dafür offenbar keine Zeugen, bzw. es hat sich niemand bei der Staatsanwaltschaft gemeldet, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach bestätigte. Zwischenzeitlich wurden die sterblichen Überreste von Wolfgang Schr. zur Bestattung freigegeben, die in der Zwischenzeit erfolgte. Noch immer im Dunkeln tappen die Ermittler bei der Brandursache. Das Feuer soll in einer der angrenzenden Scheunen ausgebrochen sein. Es gebe weiter keine konkreten Hinweise, so Peter Lintz. Ein schadhaftes Kabel etwa scheidet aus, weil es in der Scheune keinen Strom gab. Auch der Beschuldigte bestreitet nach wie vor, mit dem Feuer etwas zu tun zu haben.