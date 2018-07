Götzingen. (Wd) Das aufsehenerregende Kapitalverbrechen, das sich auf dem Areal des Gasthauses "Schwanen" in Götzingen bereits vor fünf Jahren abspielte, kommt nun vor dem Schwurgericht in Mosbach zur Verhandlung. Der angeklagte 55-jährige Wirt muss sich wegen Totschlags verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, soll im Strafverfahren vor dem Schwurgericht des Landgerichts am 23. Juli und 13. August verhandelt werden. Die Leiche des Mannes hatte der Wirt über fünf Jahre in seiner Scheune versteckt.

In all den Jahren galt das Opfer als vermisst. Ans Tageslicht kam die schreckliche Bluttat, als es am 13. Januar dieses Jahres in der Gaststätte und in angrenzenden Scheunen brannte. In der Folge gab ein Bekannter des Angeklagten den Ermittlern den entscheidenden Hinweis über den Verbleib des Toten. Nach Auffinden von Leichenresten in der völlig niedergebrannten Scheune kam der Angeklagte in Untersuchungshaft und räumte die Tat ein.

Nach den Schilderungen des Angeklagten gegenüber der Staatsanwaltschaft zum Tathergang soll er am 21. Februar 2013 in seiner Wohnung, die über der Gaststätte "Schwanen" in Götzingen liegt, Geräusche aus dem Keller gehört haben. Daraufhin habe er eine Pistole, in die er ein Magazin mit zwei Schüssen eingeführt habe, und einen Totschläger genommen.

Damit bewaffnet habe er sich zur Scheune begeben, in der er einen Einbrecher vermutet habe. Nach Betreten der Scheune habe der Angeklagte im Keller den seinerzeit 55-jährigen Bekannten. Dieser Mann habe aus dem Eigentum des Angeklagten unter dem rechten Arm das Hitler-Buch "Mein Kampf" und in seiner rechten Hand einen Reservistenkrug und einen Beutel voller Orden getragen.

Aus Zorn und Erregung über den Diebstahl habe der Angeklagte mit der Pistole in Richtung des Oberkörpers des Mannes geschossen, wobei der Angeklagte den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen habe. Nachdem der vermeintliche Dieb getroffen auf die Knie gestürzt und sich mit beiden Händen auf dem Boden abgestützt habe, habe der Angeklagte noch ein zweites Mal geschossen, sodass der Mann von der Kugel mittig in der Schädeldecke tödlich getroffen worden sei.

Weiter erklärte der Angeklagte, dass der von zwei Pistolenkugeln Getroffene in ein gebogenes Eisenteil gefallen sei, das sich dann in dessen Körper gebohrt habe. Nachdem sich der Angeklagte über den Tod des Geschädigten vergewissert gehabt habe, habe er das Eisenteil aus dessen Rücken gezogen und den Leichnam auf einem Zwischenboden in der Scheune unter Stroh versteckt.

Für die Waffe hatte der Beschuldigte keinen Waffenschein gehabt. Der Angeklagte, der sich seit 24. Januar in Untersuchungshaft befindet, habe sich des Totschlags schuldig gemacht, so die Staatsanwaltschaft Mosbach weiter in der Pressemitteilung.

Das Schwurgericht ist mit dem Vizepräsidenten des Landgerichts, Dr. Alexander Ganter, zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt.

Zu dem Termin am 23. Juli sind zwei Zeugen und vier Nebenkläger (die Ehefrau des Geschädigten und dessen drei Kinder), zu dem Termin am 13. August sind ein Zeuge, zwei Sachverständige und vier Nebenkläger geladen.

Nicht abschließend geklärt werden konnten die Umstände des Brandes der Gaststätte, bei dem auch mehrere angrenzende Scheunen in Schutt und Asche gelegt wurden. Konkrete Anhaltspunkte, dass der Angeklagte das Feuer gelegt haben könnte, liegen bislang nicht vor. Ebenso konnte die Tatwaffe trotz intensiver Suche nicht gefunden werden.

Zwei Todesfälle im Bekanntenkreis des Angeklagten, darunter der Geschäftspartner und ein weiterer Zeuge, stehen nach Auskunft der Staatsanwaltschaft vom Juni in keinem Zusammenhang mit der vorgeworfenen Tat. Es habe sich um natürliche Todesumstände gehandelt.