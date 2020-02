Von Martin Bernhard

Buchen. Mit der mitreißenden Show "Tina. The Rock Legend" hat der Konzertveranstalter "Reset Production" rund 170 Fans von Tina Turner am Mittwochabend in der Stadthalle Buchen eine Freude breitet. Die weltberühmte Rock-Ikone ist im November 80 Jahre alt geworden.

Eine halbe Stunde dauerte es, bis sich das Publikum in der Stadthalle von den Stühlen erhob und sich vom Rhythmus der Musik treiben ließ. Immer häufiger klatschten oder sangen die Zuhörer im weiteren Verlauf der Tina-Turner-Show zu den Songs mit. Sie bekamen am Mittwochabend eine professionelle Show geboten mit stimmungsvollen Lichteffekten, guter Live-Musik und einer exzellenten Hauptdarstellerin.

Die Engländerin Amarra Smith ähnelt der jungen Tina Turner nicht nur. Sie überzeugte auch mit einer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme sowie einem beeindruckenden Bühnenauftritt.

Thomas Hinrich führte als Moderator kenntnisreich und wortgewandt durch das Programm und informierte über die Höhen und Tiefen der Karriere der Rock-Legende. Die 16-köpfige Crew auf der Bühne versetzte die Besucher mit Songs wie "We Don’t Need Another Hero", "Simply the Best" und "Break Every Rule" in die 1980er Jahre zurück, als der große Erfolg der gebürtigen US-Amerikanerin als Solo-Sängerin begann. Mit weltweit über 180.000.000 verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit.

Im Jahr 2009 beendete sie im Alter von 69 Jahren ihre Bühnenkarriere. Sie wohnt im schweizerischen Küsnacht und ist mittlerweile Schweizer Staatsbürgerin.

> Mitwirkende: Amarra Smith (Tina Turner), Thomas Hinrich (Moderation), Daniel Splitt (Background und Duettpartner), Katanya Jones (Background), Berivan Kernich (Backgroundsängerin), Elisabeth Markstein (Backgroundsängerin), Anna Marlene Bicking (Backgroundsängerin), Harley Charles (Tänzerin), Tamika Williamson (Tänzerin), Mia Yuill (Tänzerin), Kerri Deaguiar (Tänzerin), Paul Griesbach (Saxophon), Arne Donadell (Keyboards und Musikalischer Leiter), Volkmar Grosse (Bass), Markus Christ (Schlagzeug), Georg Spiess (Gitarre), Jonathan Mawson (Regisseur und Choreograf), Björf Geske (Autor).