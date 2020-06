Diese verletzte Schildkröte wurde in Walldürn am Straßenrand gefunden. Foto: Tierschutzverein

Hardheim/Buchen. (dore) Aufmerksame Zeitungsleser dürften die Nachrichten mit Grauen verfolgt haben: Immer wieder werden Tiere im Neckar-Odenwald-Kreis grausam gequält oder verstümmelt. Im letzten halben Jahr wurden einige besonders schlimme Fälle publik: So wurde Ende Mai einer Hauskatze in Hardheim die Vorderpfoten verstümmelt, im Januar schoss ein Unbekannter in Walldürn mit einer Luftdruckwaffe einer Katze in den Kopf und gegen Ende 2019 fesselte ein Tierquäler in Gerichtstetten eine Katze mit Kabelbindern und schlug ihr Gesicht ein.

Die RNZ hat nun bei der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Buchen und Umgebung, Kerstin Hermsdorf-Sauer, nachgefragt, ob der Eindruck richtig sei, dass sich die Fälle von Tierquälerei in jüngster Vergangenheit häufen und wie man den Tätern auf die Schliche kommen und Misshandlungen verhindern könnte.

Frau Hermsdorf-Sauer, Haben nach Ihren Erfahrungen die Fälle von misshandelten Tieren im Neckar-Odenwald-Kreis in den letzten Jahren zugenommen?

Es ist sehr schwankend, mal mehr mal weniger. Aber wir haben dieses Jahr schon sehr viele Fälle gehabt. In diesem Jahr häufen sich die Fälle, allein in diesem Monat hatten wir vier Misshandlungen.

Der Tierschutzverein Buchen und Umgebung hilft überall da, wo Tiere bzw. Tierhalter die Hilfe benötigen. Darunter fällt: > Fundtiere wieder an den Besitzer zurückbringen > Kurze Inobhutnahme von Tieren > Verletzte Wildtiere übernehmen und auf die zuständigen Auffangstationen verbringen > Handaufzucht von Katzenfindelkindern > Kastration von Wildkatzen: Vorsitzende Kerstin Hermsdorf-Sauer erklärt hierzu: "Dies sehen wir als unseren Schwerpunkt an, damit die Population nicht weiter stetig steigt! Und dies ist ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Fallen aufstellen, ständig die Fallen kontrollieren, Verbringen zum Tierarzt zwecks Versorgung/Kastration, eine geeignete Stelle finden sofern möglich oder wieder aussetzen und gewährleisten, dass das Tier mit Futter versorgt wird. Allein in diesem Jahr haben wir schon mehr als 20 Katzen/Kater kastriert und knapp 30 Kitten, Katzen und Kater vermittelt."

Was sind das für Misshandlungen?

Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Misshandlungen. Dazu gehört z. B. auch die Hundeerziehung mit Elektrohalsband oder schon das Aussetzen von Tieren mit Inkaufnahme von Verletzungen. Uns wurde beispielsweise eine verletzte Landschildkröte – so groß wie eine kleine Kinderhand – von einer aufmerksamen Spaziergängerin gebracht, die sie in Walldürn am Straßenrand gefunden hatte. Allein für die Behandlung bei einem Reptilienarzt mussten wir über 500 Euro bezahlen. Dann gibt es Fälle wie den mit der Katze in Hardheim, deren Pfoten möglicherweise durch eine Schnappfalle verstümmelt wurden. Außerdem haben wir eine Meldung über die Beobachtung eines Fuchses erhalten, dem auch eine Vorderpfote fehlte. Auch das könnte eine Schnappfalle gewesen sein. Und dann gibt es noch das "Animal Hording" (Tierhortung, womit das krankhafte Sammeln und Halten von Tieren gemeint ist, Anm. d. Red.), wobei nicht auf die Krankheiten der Tiere geschaut wird und die natürlich auch nicht behandelt werden.

Wer bringt die gequälten Tiere zu Ihnen?

Aufmerksame Mitmenschen bringen uns die Tiere oder rufen uns an, damit wir nachschauen können.

Wie könnte man den Tätern auf die Schliche kommen?

Nur durch die Wachsamkeit der Bevölkerung können wir Misshandlungen auf die Schliche kommen. Wir können nicht überall sein und nicht alles sehen – deshalb sind wir sehr auf die Mithilfe angewiesen. Natürlich sind wir nur ein Tierschutzverein und haben keine rechtliche Handhabung. In vielen Fällen leiten wir dann die Informationen an die zuständige Behörde weiter.

Wir haben darüber gesprochen, wie man Täter identifizieren könnte. Was könnte getan werden, dass es erst gar nicht zu Misshandlungen von Tieren kommt?

Für jedes "Gerät" braucht man einen Lehrgang, einen Nachweis über Sachkunde etc., aber Tiere kann man an jeder Straßenecke kaufen und verkaufen! Da jeder seine Tiere verkaufen kann, wie er möchte, und nicht "nach rechts und links" schaut, ist es so manches Mal ein Elend. Auch wir können nicht in die Köpfe der potenziellen neuen Herrchen oder Frauchen hineinschauen, aber wir versuchen immer, für das Tier den passenden Halter zu finden, und nicht umgekehrt. Auch machen wir Vorkontrollen und stehen auch immer lange Zeit nach einer Vermittlung mit dem Halter noch in Kontakt.

Info: Der Tierschutzverein ist auf Spenden angewiesen, da ihm die finanziellen Mittel ausgehen. Ohne Unterstützung wird keine Tierschutzarbeit mehr möglich sein. Auch freiwillige Helfer werden dringend gesucht.

Spendenkonto:

Sparkasse Neckartal-Odenwald

IBAN: DE 0767 4500 4800 0700 2694

BIC: SOLADES1MOS