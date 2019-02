Tauberbischofsheim. (pol/mare) Die Todesursache steht fest: Nach dem Leichenfund bei der Kläranlage in Tauberbischofsheim hat eine Obduktion in der Heidelberger Gerichtsmedizin nun Klarheit gebracht. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich nicht um einen Gewaltakt oder sonstiges Fremdverschulden. Dennoch wirft der Fundort weiter Fragen auf.

Rückblick: Am frühen Morgen des 29. Januar fand ein Hundebesitzer die Leiche eines 22-Jährigen an einem leer stehenden Pferdeunterstand am linken Tauberufer neben einem parallel zum Fluss führenden Schotterweg circa 300 Meter nördlich der Kläranlage.

Zunächst gab der Fall der Polizei Rätsel auf. Jetzt ist nach der Obduktion aber klar: Der 22-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Polizei geht aber davon aus, dass der junge Mann nicht an der Fundstelle starb. Aussagen hätte ergeben, dass er wohl dort am Abend vor dem Fund abgelegt wurde. Vermutlich ist er schon ein paar Tage vorher ums Leben gekommen.

Weiter ist mittlerweile bekannt, dass der 22-Jährige allein in der Nähe der Kläranlage wohnte, sich dort aber nur selten aufhielt. Die Beamten vermuten, dass der junge Mann in einer Gartenhütte übernachtet hat und wohl durch einen falsch eingestellten Ofen vergiftet wurde.

Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim bittet daher Gartenbesitzer, insbesondere bei den Gartenhäusern in und um Tauberbischofsheim, nachzuschauen, ob es Veränderungen an ihren Grundstücken gibt, die auf einen nächtlichen Gast hindeuten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341/810 entgegengenommen.