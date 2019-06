Tauberbischofsheim. (pol/mare) Am Pfingstmontag gegen 13.15 Uhr wurde im Kirchweg in Tauberbischofsheim nahe der evangelischen Kirche eine Leiche gefunden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Um 12.40 Uhr lag der Mann laut Zeugenaussagen definitiv noch nicht dort. Der Tote hatte keine Ausweispapiere dabei.

Mit dem Aufruf in den Medien wollten die Ermittler die Identität des Mannes klären. Am Dienstagabend dann meldete die Polizei, dass sich verschiedene Personen gemeldet haben, die den Mann anhand des Bildes zweifelsfrei identifizieren konnten.

Hinweis: Nach der Bekanntgabe der Polizei, dass der Mann identifiziert wurde, haben wir das Foto entfernt. (RNZonline)