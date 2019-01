Tauberbischofsheim. (pol/van) Die erneute Suche nach der vermissten 13-Jährigen wurde unterbrochen. Das berichtet die Polizei am heutigen Freitagabend. Das Mädchen soll bereits am Mittwoch gegen 17 Uhr von der Tauberbischofsheimer Nord-Brücke in die Tauber gefallen sein. Ein Zeuge hatte dies beobachtet.

Die ergebnislose Suche am Donnerstag wurde am Freitag fortgesetzt. Spürhunde der Polizei und Wasserortungshunde der DLRG Wertheim suchten die Tauber und den Uferbereich von Tauberbischofsheim bis Hochhausen nach der 13-Jährigen ab. Auch Taucher der Polizei waren im Einsatz. Vergebens. Das Mädchen konnte auch heute nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim sucht immer noch nach weiteren Personen, welche das 13-jährige Mädchen am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich der Nordbrücke in Tauberbischofsheim gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341/81-0 entgegengenommen.

Am morgigen Samstag soll erneut nach der Vermissten gesucht werden.