Tauberbischofsheim. (pol) Den "richtigen Riecher" haben Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim bereits am Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber" West bei Grünsfeld bewiesen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlauten ließen, fanden Polizisten bei einer Kontrolle mehrere Taschen und einen Müllsack voller Marihuana auf der Ladefläche eines VW-Busses. Insgesamt 80 Kilogramm des Rauschmittels führte der Fahrer, ein 30-jähriger Albaner, mit sich. Geht man von einem Marktwert von etwa 4000 bis 5000 Euro pro Kilogramm aus, hatte die Ladung einen Wert im mittleren sechsstelligen Bereich. Den 30-Jährigen nahmen die Polizisten vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat bereits einen Haftbefehl beantragt, der in Vollzug gesetzt wurde. Der Festgenommene befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim übernommen.