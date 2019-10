Hardheim-Schweinberg. (adb) Fünf Ensembles mit einem jungen Altersdurchschnitt, zwei intensive Probetage und zahlreiche Zuhörer: Das sind die Eckdaten des durch die Arnold-Hollerbach-Stiftung unterstützten "Tag der Jugendblasmusik". Seinerzeit auf Initiative von Hans Sieber und Holger Dörr zur Förderung musikalischen Brauchtums in und um Hardheim aus der Taufe gehoben, fand er am Wochenende zum siebten Mal statt. Alle Register gezogen wurden schließlich beim fulminanten Abschlusskonzert in der Schweinberger Turnhalle.

Dort begrüßte Dorothée Kaufmann als Vorsitzende des gastgebenden Musikvereins Schweinberg die Besucher und räumte mit gängigen Klischees auf: Blasmusik müsse längst nicht nur klassisch oder volkstümlich klingen und von ernsten Erwachsenen dargeboten werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Kaufmanns Dank galt allen Mitwirkenden, ehe sie das Wort an Moderatorin Maren Greß übergab.

Sie unterhielt das Publikum mit Informationen zu den einzelnen Stücken, von denen die "Mouthpiece Mania" die Erkennungsmelodie der von Angela Bechtold dirigierten Jugendkapelle Höpfingen war: Das Werk sorgte für beste Laune, während das Medley "Music From Wicked" auf mitreißende Art einige Melodien des beliebten Musicals bündelte. Auf die umjubelte Darbietung folgten in ihren leuchtend blauen T-Shirts die Gäste aus Walldürn: Mit seiner schwungvollen Adaption des Taylor-Swift-Erfolgs "Shake It Off" und dem vergnüglichen, locker-leicht arrangierten "Cup-Song" vermochte das "Junge Odenwälder Blasorchester" - kurz JOBO - unter der Leitung seines Dirigenten Alexander Mackert zu begeistern.

Dirigiert von Simon Blau, konnte die vor 60 Jahren gegründete Jugendkapelle Waldstetten das bisherige Niveau mühelos halten, um in nur zwei Stücken die ganze Bandbreite der Blasmusik aufzuzeigen: Während der bekannte volkstümliche Schlager "Rock Me" das Bild ausgelassenen Feierns in bunt dekorierten Festzelten oder getreu des Originaltexts rund um geschmückte Maibäume und damit das traditionelle Einsatzgebiet der Blasmusik vermittelte, schuf die 1998 von "Liquido" veröffentlichte Rock-Hymne "Narcotic" im Bläsersound eine neue wie interessante Klangwelt.

So konnten sowohl die Freunde der Volksmusik als auch Rockliebhaber erfreut werden, ohne dass Elemente beider Stilrichtungen grotesk miteinander verschmolzen. Ein musikalischer Funkenschlag - mit dem zweifelsohne auch die Gastgeber ihr Publikum beschenkten. Unter dem Taktstock von Kevin Nied wusste das Ensemble der Schweinberger "MiniBand" zunächst mit der sanften, gefühlvoll gespielten Musical-Ode "I Dreamed A Dream" aus "Lés Miserables" zu gefallen. Sehr ansprechend geriet danach das mit erstklassiger Perkussion veredelte Potpourri "Selections From Tarzan" mit dem Besten aus Phil Collins’ Soundtrack.

Nach kurzer Pause begann das gemeinsame Programm aller Akteure - nunmehr verstärkt durch das "Bretzlis Orchester" der Musikkapelle Bretzingen - mit einer berührenden Hommage an den im Sommer verstorbenen Stiftungsgründer Arnold Hollerbach: Die Komposition "Highland Cathedral" ging gerade durch ihren getragenen bis leicht schwermütigen Charakter unter die Haut. Drei um den Globus gegangene Stücke wurden schließlich im kraftvollen Medley "The Best Of Queen" präsentiert: Bei "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" und "We Are The Champions" wackelten schier die Wände.

Ruhiger wurde es beim James-Bond-Hit "Skyfall" aus dem Jahr 2012, während mit "Frozen" ein weiteres Medley den Film "Die Eiskönigin - völlig unverfroren" in Erinnerung rief und das allen Zuschauern des "Eurovision Song Contest 2006" noch bestens bekannte "Hard Rock Hallelujah" stimmungsträchtige Akzente setzte. Dirigiert wurden die Jungmusiker von Kevin Nied, der auch die Gesamtproben geleitet hatte.

Auf die Spitze getrieben wurde der Abend mit dem obligatorischen Badnerlied, bei dem nicht wenige der Besucher aus vollem Halse ihre Stimmen erhoben. Davor allerdings wichen die Töne und Takte den Ansprachen des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, von Bürgermeister Volker Rohm, MVS-Vorsitzender Dorothée Kaufmann und Hans Sieber, der als Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung auch finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der einzelnen Orchester verteilte. Unisono beriefen sie sich auf den hohen Wert gemeinsamen Musizierens und den nicht nur im musikalischen, sondern auch im menschlichen Sinne als sehr hoch zu bewertenden Wert des "Tags der Jugendblasmusik", der bisher in jeder Neuauflage ein noch besseres Können der Beteiligten an den Tag gelegt habe.