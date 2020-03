Buchen. (rüb) Lange Zeit war es knapp, doch am Ende war es das umfassende Fachwissen von Hauswirtschaftsmeisterin Ulrike Kleinert, das Buchen den Sieg brachte: Mit 855 zu 800 Punkten setzte sich der Vertreter aus dem Odenwald beim SWR-Städteduell gegen Kandel (Rheinland-Pfalz) durch. Was aber noch viel wichtiger als der Sieg bei "Stadt Land Quiz" ist: Buchen präsentierte sich am Samstag in der 45-minütigen Sendung von seiner Schokoladenseite als liebreizende Fachwerkstadt mit schöner Landschaft und sympathischen Einwohnern.

Das sieht auch Bürgermeister Roland Burger so: "Es war zwar ,nur‘ eine Fernsehsendung. Dass mich unser Sieg dennoch so sehr freut, liegt an der wirklich überragenden Art und Weise, wie sich unser Buchen hier präsentiert hat. Sowohl die Menschen auf der Straße, die der Moderator spontan zum Thema Essen und Trinken befragt hat, als auch unsere diesbezügliche Fachfrau Ulrike Kleinert, im echten Leben Hauswirtschaftsmeisterin, waren sehr gut drauf und haben die jeweiligen Fragen mit Charme und ganz viel Wissen beantwortet."

Ob in der Bäckerei Lunkenheimer oder bei Metzger Morschhäuser: Die Buchener präsentierten sich beim SWR-Quiz am Samstag kompetent und sympathisch. Alle Fotos: Rüdiger Busch

In der Tat: Bereits die Landschaftsaufnahmen zum Einstieg und die Anmoderation von Jens Hübschen machten Lust auf Buchen. Beim Gang über den Wochenmarkt traf der Moderator gleich seine erste Kandidatinnen, für die es kein Problem war, dem "Falschen Hasen" oder dem "Halven Hahn" das richtige Gericht zuzuordnen. Als sachkundig erwies sich auch das Rateteam in der Bäckerei Lunkenheimer: Das Bilderrätsel wurde souverän gelöst. Der Clou: Ein Foto des gesuchte Fernsehkochs Johann Lafer – gemeinsam mit Brezel-König Ottmar Lunkenheimer – hing sogar im Laden!

Vom Bäcker zum Metzger war es nur ein kurzer Sprung: Bei Morschhäusers herrschte ebenfalls beste Stimmung, und das Liederraten war für die bestens aufgelegten Expertinnen kein Problem – 100 Punkte. Aber auch die weiteren Kandidaten in Buchen überzeugtem, und zudem lösten Bürgermeister Roland Burger und Ulrike Kleinert das Stadträtsel souverän. In Kandel waren die Ratefreunde unterdessen aber nicht untätig gewesen, so dass vor dem Finale eine knappe Führung für die Pfälzer zu Buche stand.

Doch dann kam die Schnellraterunde, und hier zeigte sich, dass Bürgermeister Burger die richtige Frau an seiner Seite ausgewählt hatte: Vom schonenden Garen (Sous-vide) bis zur japanischen Nudelsuppe (Ramen) – Ulrike Kleinert wusste, im Duett mit dem Stadtoberhaupt, auf neun von zehn Fragen die richtige Antwort. Nur beim Thema Märchen offenbarte das Quizduo eine kleine Schwäche. Das machte aber gar nichts, denn die in dieser Runde erspielten 180 Punkte bedeuteten in der Geschichte der Sendung ein Rekordergebnis.

Dementsprechend dankbar zeigte sich der Bürgermeister in einer ersten Stellungnahme gegenüber der RNZ: "Ulrike Kleinert und allen Passanten, die dazu beigetragen haben, unser Buchen so sympathisch und liebenswert zu präsentieren, danke ich herzlich. Mir hat dieser Tag viel Spaß gemacht, und unser Ziel, neugierig auf Buchen zu machen, haben wir definitiv erreicht!"

Info: Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich im Internet in der SWR-Mediathek anschauen.