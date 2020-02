SWR-Moderator Jens Hübschen zeigte sich vom Wissen und von der Freundlichkeit der Passanten in Buchen beeindruckt. Die Dreharbeiten für die Sendung „Stadt Land Quiz“ fanden am Mittwochvormittag auch auf dem Wochenmarkt statt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Fünf Stunden hatte Buchen Zeit, nicht einmal eine Stunde wurde benötigt, bis die Stadt am Mittwochvormittag das Suchbildrätsel gelöst hatte. Und auch sonst erwiesen sich die Buchener als fixe, schlagfertige und vor allem auch kompetente Quizkandidaten. Ein siebenköpfiges Fernsehteam des SWR mit Moderator Jens Hübschen war ab 9.30 Uhr in der Stadt unterwegs, um für die Sendung "Stadt Land Quiz" zu drehen. Die befragten Passanten sowie das aus Bürgermeister Roland Burger und Hauswirtschaftsmeisterin Ulrike Kleinert bestehende Quizteam konnten die meisten Fragen rund um das Thema "Ernährung" beantworten. Ob es am Ende reichen wird, um im Städteduell gegen das pfälzische Kandel die Oberhand zu behalten, steht allerdings noch nicht fest.

Als Buchener Sehenswürdigkeit stellte Moderator Jens Hübschen das Alte Rathaus vor. Foto: Rüdiger Busch

Am Alten Rathaus ging es morgens mit den Dreharbeiten los. Bürgermeister Burger stellte seine Stadt als "Zentrale der Bio-Musterregion" und als Heimat der weithin bekannten Firma Seitenbacher vor. Oder anders ausgedrückt: "Eine Region zum Wohlfühlen mit 6000 Hektar Wald und 6000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche."

Dann wurde es knifflig: "Wo wurde dieses Foto gemacht?", fragte Jens Hübschen und zeigte dem Quizduo einen kleinen Bildausschnitt. Sofort machten sich die beiden auf den Weg, um die betreffende Stelle, die Teil einer Mauer oder eines Bildstocks hätte sein können, zu finden. Das Foto wurde zudem im Internet geteilt, und einige Buchener beteiligten sich an der Suche, die schon bald erfolgreich beendet war: Die gesuchte Stelle befand sich auf einem Bildstock im Museumshof, der einst zu Ehren der Walldürner Wallfahrt errichtet worden war. 200 Punkte für Buchen!

Das aus Ulrike Kleinert und Bürgermeister Roland Burger bestehende Quizteam bekam um 10 Uhr das Suchbild gezeigt. Doch schon kurz darauf war das Rätsel gelöst. Foto: Rüdiger Busch

Parallel ging es auf den Straßen und in den Geschäften der Innenstadt weiter. Als Jens Hübschen auf eine Gruppe von Damen zuging, wollte diese zunächst kamerascheu die Flucht ergreifen – doch der 48-Jährige war schneller, und mit seiner charmanten Art gelang es ihm, die drei zum Mitspielen zu animieren. Sie sollten es nicht bereuen, denn es gelang ihnen fehlerfrei, die vier Gerichte Kalter Hund (Kekskuchen), Falscher Hase (Hackbraten), Halver Hahn (Roggenbrötchen mit Käse) und Kalte Ente (Zitronenbowle) richtig zuzuordnen.

Der gesuchte Bildausschnitt zeigte diese Stelle eines Bildstocks im Museumshof. Foto: Rüdiger Busch

Auch bei den weiteren Stationen – beispielsweise in der Bäckerei Lunkenheimer und der Metzgerei Morschhäuser – präsentierten sich die spontan ausgewählten Quizkandidaten gut aufgelegt, und für die Fernsehmenschen gab es zwischendurch sogar heimische Leckereien zu probieren. "Ich habe hier nur gut gelaunte Menschen getroffen", stellte Jens Hübschen am Ende der Dreharbeiten erfreut fest.

Doch zuvor mussten sich Roland Burger und Ulrike Kleinert den zehn Fragen der Schnellraterunde stellen. Mit durchschlagendem Erfolg, so viel sei schon jetzt verraten: Die beiden schafften ein Rekordergebnis! Bleibt zum Schluss nur eine Frage offen, da sich ja alles rund ums Essen drehte: Wie hat es dem Fernsehteam denn in Buchen geschmeckt? "Sehr gut", antwortete Jens Hübschen. "Schwanen"-Wirt Simon Schäfer hatte den Gästen in Baden ein schwäbisches Gericht kredenzt: Linsen mit Saitenwürstchen und Spätzle.

Info: Ob Buchen gewonnen hat, erfährt man bei der Ausstrahlung am Samstag, 7. März, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen.