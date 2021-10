Buchen. (jasch) Der erste Herbststurm des Jahres löste auch im Neckar-Odenwald-Kreis einige Einsätze aus. In den Morgenstunden fegte das Sturmtief "Ignatz", wie vorhergesagt, am stärksten über den Landkreis hinweg, das bestätigte auch Joachim Mai von der Straßenmeisterei Buchen.

u insgesamt sechs Einsätzen auf der L 585 zwischen Mudau und Rumpfen, der L1046 bei Osterburken, der L577 zwischen Walldürn und Waldstetten, der Hornbacher Straße bei Hainstadt, der B27 zwischen Buchen Mitte und Buchen Nord sowie der L518 bei Altheim mussten Mais Mitarbeiter ausrücken. Die Einsätze beschränkten sich auf abgebrochene Bäume und Äste. Schon ab Mittag schwächte sich das Sturmtief entsprechend der Wetterprognose wieder ab. Mai und seine Mitarbeiter fuhren daraufhin das Streckennetz zur Sicherheit ab.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr hatte Ähnliches aus dem Landkreis zu berichten: "Zwischen 5.30 und 12.30 Uhr sind zahlreiche Alarmierungen an der Leitstelle eingegangen. Insgesamt waren es 70 Einsatzstellen." Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen zu vermelden. Laut Kirschenlohr waren 215 Feuerwehrmänner und 16 Mitarbeiter der Straßenmeistereien von Aglasterhausen bis Elztal, über Waldbrunn, Osterburken, Walldürn und Rosenberg im Einsatz.

Besonders spektakulär traf es eine 150-jährige Linde im Ortskern von Rosenberg, die durch den Sturm umgerissen wurde. Sitzbänke am Baum sowie ein Nachbarhaus wurden dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem kam es zu kurzzeitigem Stromausfall in einigen Gemeinden und Schäden an einer Überlandleitung, weshalb die L521 zwischen Neckarelz und der Abzweigung Lohrbach/Binau gesperrt war. Die Bahnstrecke zwischen Jagstfeld und Osterburken war laut der Deutschen Bahn beeinträchtigt. Die Schadensbilanz wurde durch das Polizeipräsidium Heilbronn ergänzt, das 173 Unwetterereignisse meldete. Durch den Sturm kam es zudem zu mehreren Verkehrsunfällen. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Böen mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometer warnt die untere Forstbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises Waldbesucher davor, Wälder und Parks zu betreten. Insbesondere in den geschädigten Buchen-Altbeständen ist mit Kronenbrüchen zu rechnen. Auch ein bis zwei Tage nach dem Sturm könnten Äste herabfallen. Private Waldbesitzer, die Sturmschäden aufarbeiten wollen, ruft das Landratsamt zur Vorsicht auf. Die Forstbetriebsleitungen und örtlich zuständigen Forstreviere beraten hierzu.