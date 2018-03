Buchen. (tra) Monitore wurden schwarz, Herde gingen aus und Maschinen sowie Kassen standen still. In der Kernstadt kam es am Donnerstag um die Mittagszeit zu einem Stromausfall. Auch in der Buchener RNZ-Redaktion und bei Rhein-Neckar-Druck legten die Mitarbeiter am Donnerstag eine ungeplante Pause ein. Dafür klingelten bei den Stadtwerken die Telefone umso ausdauernder. Viele Buchener wollten wissen, wann sie in ihrem Haus wieder Elektrizität haben. Und die Stadtwerke hatten die Situation auch zeitnah wieder im Griff: Gegen 14.40 Uhr floss überall wieder Strom. Die meisten Häuser waren jedoch bereits vorher wieder versorgt.

"Die Ursache des Stromausfalls, der gegen 11.40 Uhr eintrat, war ein Doppelerdschluss", erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein. Ein Erdschluss trat im Bereich der Zentralgewerbeschule auf, der zweite im Bereich der Tierklinik. Rund 20 Stationen der städtischen Stromversorgung waren betroffen. Auch in Stadtbereichen, die nicht unmittelbar betroffen waren, machten sich Spannungsschwankungen bemerkbar. "Nun machen wir uns an die Analyse der Ursache", sagte Stein gestern.

In Privathaushalten stellt ein kurzer Stromausfall allenfalls eine Unterbrechung des bequemen Alltags dar, in Kliniken kann ein Ausfall der Elektrizität jedoch schnell fatale Folgen haben.

Am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken lief am Dopnnerstag jedoch alles rund: Als kurz vor 12 Uhr der Strom ausfiel, sprang sofort die automatische Notstromversorgung an und hielt den gesamten Krankenhausbetrieb am Laufen. "Wir hatten keinerlei Probleme", berichtete Clemens Grimm, Werkstattleiter der Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Notstromversorgung der Klinik basiert auf einem Dieselgenerator, der mit 1000 Litern Diesel betankt ist. "Wir können den Generator selbstverständlich nachbetanken und die Stromversorgung so für unbegrenzte Zeit aufrechterhalten", erklärte Grimm.

Auf Strom sind selbstverständlich auch die Supermärkte mit ihren großen Kühltheken angewiesen. In der Buchener Aldi-Filiale trieb der Stromausfall den Mitarbeitern somit die eine oder andere Sorgenfalte in die Stirn. "Der Strom war rund 45 Minuten lang weg. Wenn der Ausfall länger gedauert hätte, hätten wir die gekühlten Waren in Kühllastwagen auslagern müssen", erzählte stellvertretender Filialleiter Niklas Schnorr.

"Wir wollten gerade beginnen, das Auslagern zu organisieren, als der Strom wieder da war." Während des Ausfalls konnte bei Aldi auch nicht eingekauft werden. "Die Kunden, die bereits in der Filiale waren, konnten noch an den mit Notstrom betriebenen Kassen bezahlen. Danach haben wir das Geschäft geschlossen", so Schnorr.

Auch die benachbarte Lidl-Filiale war betroffen. "Wir haben sofort unsere Kühltheken gut verschlossen, damit die Waren frisch bleiben", berichtete eine Lidl-Mitarbeiterin vor Ort. Zu Schäden ist es somit auch bei Lidl zum Glück nicht gekommen. Am Nachmittag ging in der Filiale dann auch schnell alles wieder seinen gewohnten Gang und die Kunden konnten wieder wie gewohnt einkaufen.

Auch in der Sparkasse gab es keine größeren Probleme - dort fielen zwischenzeitlich nur kurz die Geldautomaten aus.