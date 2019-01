Hardheim. (rüb) Eine Stunde war Hardheim am Donnerstag vor einer Woche ohne Strom: Gegen 13 Uhr war der "Saft" plötzlich weg, und erst gegen 14 Uhr war die Versorgung wieder gewährleistet. "Größere Probleme blieben zum Glück aus", erklärte Michael Seyfried vom örtlichen Energieversorger, dem Elektrizitätswerk Gebrüder Eirich, auf Nachfrage der RNZ.

Vor allem in den Geschäften und den Firmen sorgte der "Blackout" aber doch für Schwierigkeiten, und einmal zeigte sich dadurch, wie abhängig wir Menschen vom elektrischen Strom mittlerweile sind. Über die Ursache für den Stromausfall war in den letzten Tagen munter spekuliert worden: Die Bandbreite der dabei genannten Fehlerquellen reichte von den Bauarbeiten am Krankenhaus bis zu den Windparks in Erfeld oder Pülfringen.

Die RNZ hat deshalb bei der Pressestelle des Netzbetreibers Netze BW nachgefragt: Die Gerüchte stimmen nicht. Ursache für den Stromausfall war ein Kabelschaden an einer Leitung zwischen Hardheim und Erfeld, der zu einem Kurzschluss führte. Daraufhin musste das Stromnetz von Hardheim abgeschaltet werden, um den Fehler lokalisieren zu können. Der Kabelschaden sei dann am Freitag behoben worden.