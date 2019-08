Buchen. (vs) Deutschland bei einer Streetdance-Weltmeisterschaft in den USA zu vertreten, ist eine ganz besondere Ehre und Anerkennung: Die Nachwuchs-Crew "Zzyzx" des "Integrations- und Präventionsprojekts Hiphop-Breakdance" im TSV Buchen war vom 6. bis 10. August in Phoenix (Arizona) und konkurrierte bei den "Streetdance World Championships", die von "Hiphop International" (einem von vier Weltverbänden mit Sitz in Los Angeles) ausgerichtet wurden, mit der Hip-Hop-Weltelite. Zu dieser gehört seit der Qualifikation der Crew bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover auch "Zzyzx".

"Zzyzx" musste sich bei der WM in der "Varsity"-Altersklasse (13 bis 18 Jahre) 64 konkurrierenden Gruppen stellen. Alle hatten natürlich das Ziel, möglichst gut abzuschneiden. Die WM von "Hiphop International" gilt nicht nur als die größte, sondern vor allem als die WM mit dem absolut höchsten tänzerischen Niveau.

Über 4000 Tänzerinnen und Tänzer aus 52 Ländern konkurrierten als Gruppen mit mindestens fünf und maximal neun Tänzern in einem spannenden und beeindruckenden Wettbewerb um die beste Bühnenperformance. Die Teilnehmer starteten in drei Altersklassen: "Juniors" (U13), "Varsity" (13 bis 18 Jahre) und Ü18. "Zzyzx" musste mit einem Altersdurchschnitt von 15,6 Jahren in der Altersklasse "Varsity" antreten.

Dass damit für die neun Buchener Jugendlichen die Weltmeisterschaft zur bisher härtesten Herausforderung werden wird, darauf haben Choreograf Kevin Sauer und Projektleiter Volker Schwender die jungen Tänzerinnen und Tänzer seelisch vorbereitet.

Beide kennen und bestaunen seit Jahren die perfekten Choreografien der Konkurrenten, vor allem der asiatischen und neuseeländischen Crews.

Das eigentliche Problem, so Schwender, ergebe sich allerdings aus der Altersklasseneinteilung: die genannten ausländischen Gruppen kommen durchweg aus großen Tanzschulen aus Großstädten - d.h. es stehen so viele talentierte Tänzer zur Verfügung, dass man die Crews so zusammenstellen kann, dass der Altersschnitt innerhalb der Altersklasse "Varsity" 17 bzw. 18 Jahre beträgt.

Wenn man - wie "Zzyzx" - in der Provinz zu Hause sei, habe man diese Auswahl nicht, da müsse man froh sein, wenn man überhaupt neun talentierte Tänzerinnen und Tänzer zusammen bekomme, so Schwender. Aber drei bis fünf Jahre Altersunterschied bedeuteten auch drei bis fünf Jahre längeres Konditions- und Tanztraining.

Phoenix war also ein "heißes Pflaster" - auch hinsichtlich der Außentemperaturen von regelmäßig 42 bis 47 Grad Celsius. Trotzdem meisterte "Zzyzx" diese enorme Herausforderung mit dem Platz 39, allerdings im Bewusstsein, dass das Ergebnis nicht das wichtigste ist, sondern die reichen Erfahrungen und Inspirationen, die sie aus den großartigen Präsentationen der vielen internationalen Gruppen mitnehmen und die zu einem zusätzlichen Motivationsschub führen.

Dies sei deutlich erkennbar, so Schwender. So haben sie bereits den Ehrgeiz zum Ausdruck gebracht, an Körperhaltung und -spannung, sowie an ihrer Ausstrahlung zu arbeiten und noch mehr zu trainieren.

In der Gruppe "Zzyzx" tanzen Moses Schäfer, Danny Winterholler, Leon Meixner, Katrin Pinneker, Ilayda Altinkaya, Anastasia Lindegrün, Luis Jakob, Max Wisner und Isabell Pinneker.

Am Mittwoch kommender Woche fliegen alle drei Gruppen des Buchener Integrationsprojekts - "Next Level", "Zzyzx" und "X-Ception" - zur Weltmeisterschaft der UDO ("United Dance Organisation") nach Blackpool in England mit der bisher größten Delegation von 46 Personen. Nach England reisen 30 Tänzerinnen und Tänzer sowie die Mütter der "X-Ception"-Crew.

Alle wurden vom Choreografen Kevin Sauer wieder bestens vorbereitet und sehen mit großer Freude und Zuversicht auf vordere Plätze dieser Herausforderung entgegen, zumal aus dieser WM die "ConneXion"-Crew 2013 (Vize-Weltmeister 2016) und die "Next Level"-Crew 2018 als Weltmeister hervorgingen.

Info: Am 12. Oktober wird das Buchener Integrationsprojekt in einer öffentlichen Veranstaltung ab 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) mit einem großen Tanz-Programm sein 20-jähriges Bestehen feiern. Eintrittsbänder gibt es nur an der Abendkasse.