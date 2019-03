Links oben im Bild: der in der Walldürner Straße angebrachte Passivsammler. Foto: R. Busch

Von Tabea Laier

Hardheim. Liegen die Stickstoffdioxidwerte in Hardheim über dem umstrittenen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter? Auf diese Frage gibt es noch keine Antwort. Klar ist dagegen, dass die dreimonatige Messphase nun zu Ende geht. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) teilte der RNZ auf Nachfrage mit, dass die Ergebnisse nun ausgewertet werden und bis Frühsommer vorliegen sollen.

Seit 1. Januar ist in der Walldürner Straße ein sogenannter Passivsammler zur Messung der Konzentration von Stickstoffdioxid (NO2) in Betrieb. Hardheim gehört zu einem von 40 zusätzlichen Standorten im Land, an denen die LUBW einen solchen Messpunkt für zunächst drei Monate errichtet hat.

Gemessen wird mit sogenannten Passivsammlern. Sie bestehen aus einem Glasröhrchen von etwa 7,5 Zentimeter Länge und werden - geschützt in einem Plastikrohr - an Straßenlaternen angebracht.

Hardheim hatte sich vor Jahren - weit vor der Diskussion um Dieselfahrverbote und Stickstoffdioxidwerte - um die Einrichtung einer solchen Messstelle beworben, um damit die übermäßige Belastung der Gemeinde durch den Straßenverkehr zu dokumentieren. Kriterien für die Auswahl waren eine Verkehrsbelastung von über 10.000 Fahrzeugen pro Tag und eine Windgeschwindigkeit von unter 2,4 Metern pro Sekunde.

Bei einer Überschreitung des Jahresgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sollen die Messstationen das ganze Jahr über betrieben werden. Liegt der Wert in Hardheim dauerhaft dagegen über dem EU-Grenzwert, drohen aber noch lange keine Fahrverbote: Dann müsste die Gemeinde reagieren und in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan erstellen. Eine mögliche Maßnahme wären Tempolimits.