von Torsten Englert

Hardheim. Gemeinsam mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg und weiteren Mitverschwörern ist Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim in der Nacht zum 21. Juli 1944 standrechtlich erschossen und noch in Uniform auf dem Berliner St.-Matthäus-Friedhof begraben worden. Heinrich Himmler ließ die Leichen daraufhin bei Morgengrauen exhumieren, verbrennen und ihre Asche verteilen. Quirnheim, dessen Mutter in Hardheim geboren war und dessen Onkel der Raumfahrtpionier Walter Hohmann ist, hatte dem engsten Kreis der Widerstandskämpfer angehört, die am 20. Juli 1944 mit ihrem Anschlag auf Adolf Hitler scheiterten und dafür mit dem Leben bezahlen mussten. Der Honorarprofessor und Militärhistoriker Winfried Heinemann veröffentlichte jüngst anlässlich des Jubiläums vor einem Jahr in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte einen Beitrag zum Ende des Staatsstreichs, in dem er die bekannten Fakten neu bewertet.

Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der „Kanzlei des Führers“, Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Kartenbaracke im Führerhauptquartier Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete mit der Absicht, Hitler zu töten. Archivfoto: Heinrich Hoffmann/UPI

Dabei setzte er sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinander, das für die meisten bereits abgeschlossen war. Dazu wertete er unbeachtetes Quellenmaterial aus und gelangte so zu einer Sichtweise, die neue Aspekte aufdeckte, die bisher keine Beachtung fanden. Seine zentralen Fragen lauten: Was geschah am Nachmittag und in den Abendstunden des 20. Juli im Berliner Bendlerblock, wo das Oberkommando des Heeres seinen Sitz hatte und das Unternehmen "Walküre" seinen Anfang nahm? Warum trafen die Soldaten des Wachbataillons, die den Staatsstreich vereiteln sollten, erst mit stundenlanger Verspätung am Ort des Geschehens ein? Wo waren die Generalstabsoffiziere, die Stauffenberg und seinen Gesinnungsgenossen in den Arm fielen?

Heinemann bestätigt in seiner Forschungsarbeit die These des Kreises um Stauffenberg und seiner Mitverschwörer, dass alles Gelingen des Attentats auf Hitler abhängig sei. Einige der eingeweihten Schlüsselpersonen des Verschwörerkreises stellten sich nach dem Scheitern des Attentats hinter das NS-Regime. Gerade im Bendlerblock, wo das Oberkommando des Heeres und der Stab des Allgemeinen Heeresamts den Sitz hatten, stellten sich schon früh einige Offiziere gegen Stauffenberg und seine Mitverschwörer.

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, der Mitverschwörer mit Hardheimer Wurzeln, hatte Graf von Stauffenberg, der als Symbolfigur des Widerstands im Zentrum des Gedenkens steht, auf der Infanterieschule in Dresden als Jahrgangskameraden kennengelernt und sich rasch mit ihm angefreundet. In den Jahren 1936 bis 1938 wurde er zu einem zweijährigen Lehrgang an die Kriegsakademie in Berlin versetzt und traf wieder mit seinem Freund zusammen.

In Rastenburg (Polen), wo die Bombe der Widerstandskämpfer detonierte und vier Menschen in den Tod riss, erinnert heute eine Gedenktafel an die Opfer. Foto: Torsten Englert

Am 26. Mai 1944 übernahm Albrecht Mertz in Berlin die neue Funktion als Chef des Stabs im Allgemeinen Heeresamt. Stauffenberg, der dieses Aufgabengebiet bis dahin innegehabt hatte, nun aber zum Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheers ernannt wurde, arbeitete ihn ein. Albrecht Mertz gehörte von diesem Moment an zum engsten Kern der Verschwörer der Bewegung des 20. Juli 1944. Er hatte nun eine der Schlüsselpositionen bei der Organisierung des geplanten Staatsstreichs und des Aufstands von Teilen des Heers inne.

Kurz nach dem Attentatsversuch, als noch Verwirrung darüber herrschte, ob Hitler nun tot war oder nicht, setzte Mertz eigenmächtig Fernschreiben an die Wehrkreiskommandos ab. Er erklärte darin, dass die Reichsregierung den militärischen Ausnahmezustand verhängt habe, und forderte das Ersatzheer dazu auf, Reichsminister, NSDAP-Gauleiter und KZ-Wachmannschaften festzunehmen und strategisch wichtige Stellen zu besetzen. Nur wenige Stunden später verhafteten ihn Soldaten, gegen Mitternacht formierte sich ein Exekutionskommando und richtete Mertz, von Stauffenberg und weitere Schlüsselfiguren im Hof des Bendlerblocks hin.

Des Widerstandskämpfers Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim wurde im vergangenen Jahr im Staatsarchiv Wertheim beim Archivverbund Main-Tauber mit einem Vortrag gedacht, zu dem die direkten Nachfahren Ricarda und ihre Mutter Gabriele Schüler sowie Götz Bachert Ritter Mertz von Quirnheim und seine Kinder Manuel und Laura anwesend waren.