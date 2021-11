Walldürn. (schat/jam) Die Energiepreise in Deutschland steigen – und zu den größten Leidtragenden zählen die Verbraucher, die eine warme Wohnung möchten und täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Für all das müssen Bürger zuletzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Über die Ursachen der Energiekrise und die Optionen eines jeden geplagten Otto-Normal-Energie-Verbrauchers haben wir mit dem Geschäftsführer der Walldürner Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer, gesprochen.

Überall ist von massiv steigenden Energiepreisen die Rede, die dabei gezeichneten Szenarien sind mitunter sehr düster. Wie schätzen Sie als "Insider" die Lage ein? Ist die Entwicklung wirklich so dramatisch?

Geschäftsführer der Walldürner Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer. Archivfoto: Janek Mayer

Als "Insider", wie Sie mich in Ihrer Frage bezeichnen, halte ich die aktuelle Entwicklung in mehrfacher Hinsicht für dramatisch. Zum einen wurden viele Marktpartner von dieser Entwicklung überrascht, und diese war in ihrem Umfang so nicht vorhersehbar. Neben zahlreichen Versorgern, die dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind bis hin zur Insolvenz, trifft es auch die heimische Industrie und Endverbraucher. Viele Industriekunden haben von ihrem bisherigen Energielieferanten die Kündigung erhalten und haben nun Schwierigkeiten, kurzfristig bzw. zum Jahresbeginn einen neuen Lieferanten zu finden. Aufgrund der hohen Volatilität und den enormen Preissprüngen nehmen Lieferanten teilweise keine neuen Kunden auf oder verlangen dafür entsprechend hohe Preise und Risikozuschläge. Diese Mehrkosten hat niemand in seiner Kalkulation berücksichtigt, was unweigerlich dazu führen wird, dass diese an die Kunden weitergereicht werden müssen. Für den Industriestandort Deutschland ist die aktuelle Entwicklung eine enorme Herausforderung – insbesondere jetzt, wo sich die Wirtschaft langsam wieder von den Belastungen der Pandemie zu erholen beginnt.

Nie war Diesel so teuer wie im Oktober: Vor zwei Jahren kostete der Liter Diesel noch 1,23 Euro. Zuletzt kratzte der Preis bereits mehrmals an 1,60 Euro. Archivfoto: Janek Mayer

Wo sehen Sie die Ursachen der Verteuerung von Energie?

Ich denke, hier liegt eine ungünstige Verkettung vieler verschiedener Faktoren auf internationaler und nationaler Ebene vor. Eine einfache Erklärung wird es hierfür nicht geben. Es betrifft ja nicht nur unsere heimischen Energiemärkte, sondern die steigenden Preise sind weltweit zu beobachten.

Welche Formen sind besonders betroffen? Also wer muss künftig am meisten leiden: der Verbraucher, der viel mit dem Auto pendeln muss? Der Bürger, der eine Öl-Heizung hat? Der Gas-Kunde?

Ich denke es betrifft jeden und jede von uns, unabhängig in welcher Rolle der oder diejenige am Markt tätig ist. Die Großhandelspreise für Strom haben sich binnen Jahresfrist verdreifacht, die von Gas sogar verfünffacht, und Öl ist ebenfalls auf dem Niveau von vor drei Jahren angelangt.

Was bedeutet das für Unternehmen und Kommunen?

Nichts Gutes. Wie oben bereits angedeutet, wurden von den bisherigen Lieferanten teilweise Verträge kurzfristig gekündigt, und nun müssen neue Lieferanten gefunden werden, die höhere Konditionen mit entsprechenden Risikozuschläge verlangen. Teilweise sind ja ganze Landkreise mit ihren kommunalen Liegenschaften davon betroffen, weil der bisherige Lieferant zahlungsunfähig wurde und Insolvenz angemeldet hat. Diese Mehrkosten hat keiner in seiner Haushaltsplanung bzw. in seinem Wirtschaftsplan berücksichtigen können. Dazu kam diese Entwicklung zu überraschend.

Wagen Sie einen Blick in die Glaskugel: Wohin geht die Reise bei den Energiepreisen?

Das kann ich beim besten Willen nicht vorhersagen. Aufgrund der komplexen und globalen Zusammenhänge ist alles denkbar. So steil, wie die Preiskurven nach oben gegangen sind, kann es auch wieder zu einer Korrektur nach unten kommen. Persönlich gehe ich aber davon aus, dass Energie künftig zu einem wertvollen und knappen Gut werden könnte.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Versorgungsunternehmen, um auf die offenbar so ungünstigen (im wahrsten Wortsinn) Entwicklungen zu reagieren?

Als kleines lokales Stadtwerk haben wir natürlich nur ein sehr begrenztes Instrumentarium, da wir diesen exogenen Faktoren ausgeliefert sind. Wir sind seit jeher bemüht, unseren Energiebedarf über einen längeren Zeitraum in Teilmengen einzukaufen. Dadurch sind wir von kurzfristigen Preisausschlägen weniger stark betroffen. Perspektivisch müssen aber auch wir die höheren Beschaffungskosten an unsere Kunden weitergeben. Mittel- und langfristig werden wir ein eigenes regeneratives Erzeugungsportfolio aufbauen müssen, um damit zum einen unabhängiger von den nicht beeinflussbaren Großhandelsmärkten zu werden und um zum anderen das Ziel der Klimaneutralität als Unternehmen selbst zu erreichen. Als Stadtwerke sind wir zunehmend darauf angewiesen, mehr in Kooperationen mit anderen Unternehmen zu arbeiten, um Kompetenzen und Chancen zu bündeln und Risiken zu minimieren.

Noch einmal zurück zu den möglichen Reaktionen auf die unschönen Entwicklungen: Welche Optionen hat kurz- und mittelfristig der geplagte Otto-Normal-Energie-Verbraucher?

Sich vielleicht weniger auf vermeintlich lukrativ erscheinende Lockangebote von sogenannten Billiganbietern einlassen und mehr auf die lokalen Versorger vor Ort achten. Das lokale Stadtwerk wird sicherlich nicht immer der günstigste Anbieter sein, aber er ist mit Sicherheit der verlässlichste. Auch ist zu berücksichtigen, dass das lokale Stadtwerk die Wertschöpfung vor Ort behält. Das Geld, das wir einnehmen, investieren wir wieder vor Ort in unsere Netzinfrastruktur und sorgen für eine stabile und verlässliche Versorgung mit Energie. Darüber hinaus sichern wir die örtlichen Arbeitsplätze und engagieren uns in kommunalen und kulturellen Einrichtungen.

Ganz konkret: Was schätzen Sie, wie viel Prozent teurer wird es für die Bürger in der Region, ihren Energiebedarf (für Mobilität und Haushalt) zu decken?

Eine genaue Prozentangabe kann ich hierfür nicht machen. Es wird Marktteilnehmer geben, bei denen wird sich kaum etwas ändern. Es wird aber auch Marktteilnehmer geben, bei welchen sich die Preise ganz empfindlich und schmerzhaft verteuern, insbesondere wenn kurzfristig ein neuer Lieferant gefunden werden muss, weil der vorherige gekündigt hat oder gar in Insolvenz ging. Allgemein kommt es flächendeckend zu Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich, wie zwischenzeitlich täglich der Presse zu entnehmen ist. Die Preisanstiege fallen regional aber sehr unterschiedlich aus.

Und nun zur großen Politik: Mit dem bevorstehenden Ende der Atomkraft und dem Ausstieg aus der Kohle setzt Deutschland auf erneuerbare Energien, Erdgas aus Russland und Norwegen sowie Stromimporte – vor allem nuklear erzeugten aus Frankreich. Wie zukunftsfähig ist diese Energiepolitik?

Die vergangenen zehn Jahre waren in und für Deutschland energiepolitisch zehn verlorene und vergeudete Jahre. Es fehlte an einem ganzheitlich durchdachten und aufeinander abgestimmten Konzept für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört, daran gibt es keine Zweifel. Doch der Weg der Transformation, so wie er von Berlin eingeschlagen wurde, führt eher dazu, dass der Industriestandort Deutschland zunehmend uninteressanter wird und ganze Branchen abwandern werden. Die frühe und starre Festlegung, künftig den heimischen Energiebedarf nur durch Wind und Solar zu decken, ist in dieser Form für eine Industrienation sicherlich weltweit einzigartig. Man kann diesen Weg sicherlich beschreiten, doch dann müssen auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Es ist ja nicht so, dass Deutschland für seine Entbürokratisierung bekannt ist. Gegenwärtig dauert die Genehmigung bis zur Inbetriebnahme eines Windrads in Deutschland rund sieben Jahre. Es bleibt interessant zu erfahren, wie die Energielücke gedeckt wird, wenn die verbleibenden sechs Reaktoren bis 2023 vom Netz gehen, die einem Äquivalent von immerhin 18.000 Windrädern entsprechen. Es wird ja nicht so sein, dass die klimatischen Veränderungen schlagartig enden, wenn alles auf regenerativ bzw. CO2-frei umgestellt ist. Das Risiko, dass etwa Windanlagen durch zunehmende Extremwetterereignisse ausfallen, wird ja eher steigen als abnehmen. Ob es Wille der Bürger und der Wähler ist, dass die dann benötigte zusätzliche Energie durch Importe von Kohle- und oder Atomstrom aus dem Ausland gedeckt wird, wage ich zu bezweifeln.