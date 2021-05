Vom 22. Mai bis 11. Juni werden die Adelsheimer, Sennfelder und Leibenstadter für drei Wochen wieder fest in die Pedale treten und am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teilnehmen. Archivfoto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Im letzten Jahr wurden in Adelsheim innerhalb von 21 Tagen stolze 103.265 Kilometer geradelt. Diesen Erfolg möchte das Organisationsteam um Tanja Will, Petra Berger, Nelli Bauer und Eberhard Belz 2021 übertreffen, und sie freuen sich auf viele Teilnehmer. Bislang haben sich bereits 183 Radelnde in Adelsheim registriert.

Ziel des bundesweiten Radfahrwettbewerbs ist es, die Gesundheit zu fördern, das Klima zu schonen und auf motivierende Weise das Fahrrad als zeitgemäßes und praktisches Verkehrsmittel zu entdecken: Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell zu fahren, sondern in einem lokal definierten Aktionszeitraum innerhalb von drei Wochen die meisten Menschen zum Mitmachen zu motivieren und im Team möglichst viele Kilometer zu sammeln. Der Wettbewerb erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Immer mehr Städte, Gemeinden, Landkreise, Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und Vereine im ganzen Land beteiligen sich und leisten damit im Team einen Beitrag zu einer klimafreundlichen, aktiven Mobilität.

Die Teilnehmerzahl ist bereits jetzt von 27 im Vorjahr auf 31 Landkreise im Jahr 2021 gestiegen. Sieben Landkreise sind erstmals dabei. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnet das "Stadtradeln" auch bei den teilnehmenden Städten und Gemeinden: Ihre Anzahl ist von 350 im Vorjahr auf aktuell bereits über 400 gestiegen. Besonders erfreulich sind auch hier die vielen neuen Starter: 111 Kommunen sind zum ersten Mal bei dem Wettbewerb dabei.

In den mitmachenden Kommunen können sich Teams anmelden und im Aktionszeitraum um die Wette radeln. Teilnehmen können alle, so Tanja Will vom Koordinationsteam, die in Adelsheim wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Kilometer können sowohl mit dem Fahrrad, als auch mit dem E-Bike geradelt werden. Ein eigenes "Stadtradel"-Team für seine/n Firma/Verein/Schule/Organisation kann man ganz einfach online auf folgender Homepage gründen: https://www.stadtradeln.de/adelsheim.

In den drei "Stadtradel"-Wochen sind tolle Aktionen rund ums Fahrrad geplant, so Tanja Will im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung: Eine Online-Lesung "Die Laufmaschine" für die ganze Familie, ein Mal- und Bastelwettbewerb für die Kleinsten sowie eine Strecken-Challenge für Radlerprofis stehen auf dem Programm. Alles coronakonform versteht sich (vorbehaltlich der geltenden Regelungen).

Und auch die Kleinen kommen bei der Aktion nicht zu kurz. Während des gesamten Aktionszeitraumes findet eine "Flotte-Flitzer-Challenge" statt, bei der es für die ganz jungen Radler die Möglichkeit gibt, eine "Trophäe" beim "Stadtradeln" zu ergattern: Bei der Challenge "Flotte Flitzer" können Radanfänger kurze Strecken in Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt radeln und am Ziel jeweils einen Button ergattern. Die Strecken sind so gewählt, dass sich damit ein Familienspaziergang verbinden lässt (etwa die Strecke Adelsheim-Sennfeld).

Das ehrenamtliche Koordinationsteam (Nelli Bauer, Eberhard Belz, Petra Berger und Tanja Will) freut sich über weitere Ideen oder Vorschläge, die die Stadtradel-Wochen zu einem fröhlichen Erlebnis für Jung und Alt machen. Dabei steht natürlich die Lust am Radfahren im Vordergrund.

Info: Alle Interessierten können sich unter https://www.stadtradeln.de registrieren.