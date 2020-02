Von Walter Gramlich

Walldürn. Mit dem Ende von Kurmainz, angekündigt durch die Wirren der Französischen Revolution und begünstigt durch den Aufstieg Napoleons, findet die Herrschaft des Kurstaats über Walldürn ihr Ende. Nach dem Sieg Frankreichs über Österreich bei Marengo 1800 muss Österreich im Frieden von Luneville 1801 das linke Rheinufer an Frankreich abtreten.

Entschädigungen für Gebietsverluste deutscher Fürsten regelt dann auf französischen Druck hin der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg vom 25. Februar 1803, der unter anderem die Säkularisierung der geistlichen Fürstentümer und deren Aufteilung unter die linksrheinisch enteigneten Feudalherren bestimmte. So verlieren der Kurfürst von Mainz, der Fürstbischof von Würzburg und der Kurfürst von der Pfalz ihre sämtlichen Besitzungen. Der aus den Vogesen vertriebene Fürst Karl Friedrich Wilhelm von Leiningen (1724 bis 1807; kleines Foto) tritt – so auch in Walldürn – in deren Rechte. Er nimmt mit seiner Familie Sitz in Amorbach, wo ihm alle Rechte des gleichfalls aufgelösten alten und reichen Benediktinerklosters zufallen.

Als Folge eine Besonderheit: Der letzte Mainzer Kurfürst Karl Theodor von Dalberg behält als Günstling Napoleons seine kirchlichen Befugnisse bis zu seinem Tode 1817. Da er für den Verlust des Kurstaats Mainz mit dem zum Erzbistum erhobenen Regensburg entschädigt wird, gehört Walldürn mit 27 Pfarreien des Landkapitels Walldürn und Tauberbischofsheim zu Regensburg, ehe es 1827 zum neu gegründeten Erzbistum Freiburg kommt.

Das neue Fürstentum Leiningen wird aus den kurpfälzischen Oberämtern Mosbach und Boxberg sowie den mainzischen Oberämtern Amorbach und Tauberbischofsheim und den würzburgischen Ämtern Grünsfeld, Hardheim, Lauda und Rippberg gebildet. Walldürn gehörte mit seiner Amtsvogtei zum Oberamt Amorbach. Durch diese Veränderung etabliert sich im alten Walldürner Amtskellereigebäude ein leiningisches Amt; der Fürst legt sich sogar den zusätzlichen Titel eines "Grafen zu Dürn" zu. Alle ihm zustehenden Abgaben werden nun von leiningischen Beamten gesammelt.

Selbstverständlich gehen diese Veränderungen nicht spurlos am Leben der Bevölkerung vorüber. 1803 bekommen deshalb im Rahmen einer Befragungsaktion "Zur Kenntnis des Landes" alle nun leiningischen Gemeinden 88 Fragen zu ihrem kirchlichen, politischen und sozialen Status vorgelegt.

Walldürn hat damals 2266 Einwohner. Ihren Lebensunterhalt sucht die Hälfte durch ein Handwerk, zu einem Viertel in der Landwirtschaft und zu einem weiteren Viertel im Tagelohn. Für die Stadt charakteristisch ist das einseitig auf die Wallfahrt ausgerichtete Spezialgewerbe: Lebküchner, Wachszieher, Buchbinder, Maler oder Krämer. Daneben besteht ein unverhältnismäßig großes Bauerntum, das sich aufgrund der Gemarkungsfläche erklärt.

Weitere Gewerbezweige erweisen sich – wie die Erhebung von 1803 zeigt – als stark überbesetzt: 47 Schuhmacher, 35 Leineweber, 20 Schneider. Diese Handwerker finden ebenfalls noch durch die Wallfahrt einen gewissen Ausgleich, indem sie sich auf dem Wallfahrtsmarkt einen Verkaufsstand sichern, eine Heckenwirtschaft eröffnen oder Pilger beherbergen. Zudem sind die meisten Handwerker sogenannte "Ackerbürger": Sie haben noch etwas Grundbesitz, auf dem sie Brotfrucht und – später – vor allem Kartoffeln anbauen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt sind jedoch in dieser Zeit durch Zehntlasten, Kriegskosten (die Verbindung Heidelberg – Würzburg ist Hauptdurchmarschstrecke) und Ernteausfälle stark belastet, so dass die Stadt immer wieder "bluten" muss.

Darüber hinaus wird Walldürn in seinem Lebensnerv, der Wallfahrt, getroffen. Wenn die Wallfahrtsverbote der Aufklärungszeit in den Wirren jener Jahre kaum beachtet werden, so lassen doch die unsicheren Verhältnisse den Zustrom der Wallfahrer dünner werden.

Um die wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, verschickt der Fürst von Leiningen Ende Januar 1806 einen zweiten Fragebogen "Zur Hebung des Landes" mit noch einmal 152 Fragen und forscht detailliert nach den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen der Gemeinden und ihrer Einwohner. Zu Folgerungen daraus kommt es aber nicht mehr, da sich infolge französischer Machtausweitung die politische Landschaft noch einmal entscheidend verändert. So bleibt die Zeit, in der Walldürn zum Fürstentum Leiningen gehört, nurmehr eine kurze geschichtliche Episode.