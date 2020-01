Buchen. (rüb) Gibt es in Buchen oder in Kandel (Rheinland-Pfalz) die besseren Ernährungsexperten? Dieser Frage geht die SWR-Sendung "Stadt Land Quiz" am Samstag, 7. März, von 18.45 bis 19.30 Uhr nach. Das Fernsehteam des Südwestrundfunks kommt dafür am Mittwoch, 5. Februar, in den Odenwald. Gedreht wird ab circa 9.30 Uhr. Beginn ist vor dem Buchener Rathaus, anschließend geht es auf den Wochenmarkt. Die Besonderheit dieses Städteduells liegt darin, dass Moderator Jens Hübschen darin Menschen, die ihm in der jeweiligen Stadt begegnen, spontan zu Mitspielern macht. Auch in Buchen wird er zweifellos interessante Kandidaten treffen ...

Der Gegner heißt Kandel

Diesmal dreht sich bei "Stadt Land Quiz" alles um das Thema "Essen und Trinken". Wer weiß, wo die Dickmacher versteckt sind, wie viel man trinken sollte oder wie welches Gericht heißt? Wo kennt man sich besser damit aus, was auf die Teller kommt? Im genussreichen Odenwald oder in Kandel, im Zentrum des Gemüseanbaus. "Wir haben hier viel zum Thema ,Ernährung‘ zu bieten", sagte Bürgermeister Roland Burger am Montag im Gemeinderat und wies beispielhaft auf die Auszeichnung Bio-Musterregion, das weithin bekannte Lebensmittelunternehmen Seitenbacher und die heimische Landwirtschaft hin. Teil des Quiz ist in jeder Folge ein Bilderrätsel. Hier würde sich die Stadt am Mittwoch über großen Zuspruch und Unterstützung der Bevölkerung freuen. Das Rätsel wird online und in den sozialen Netzwerken geteilt.