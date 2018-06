Die Schülerfirma Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule unterstützt mit dem Spendenlauf den Bau einer Schule in Nepal. Das Bild zeigt die Schüler aus Buchen bei einem Besuch beim Bau einer Schule in Gati. Foto: privat

Buchen. (dore) Laufen für den Bau einer Schule in Nepal: Unter diesem Motto steht der Sponsorenlauf der Namaste Nepal sAG, Schülerfirma der Abt-Bessel-Realschule (ABR), der im Rahmen der Aktivnacht am Freitag, 29. Juni, in der Buchener Innenstadt stattfindet. Unterstützt werden die Schüler von der Stadt Buchen als Veranstalter mit Bürgermeister Roland Burger, der als Schirmherr die Veranstaltung um 15 Uhr offiziell eröffnen und selbst mitlaufen wird.

"Ich denke, die Aktivnacht in Verbindung mit dem Nepallauf ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt, gerade auch unter dem sozialen Gesichtspunkt", freute sich Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, im Rahmen eines Pressegesprächs in der Abt-Bessel-Realschule.

Wie immer werden bei der Aktivnacht auch die Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet haben. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt, dieses Mal gibt es jedoch - passend zum Sponsorenlauf - neben dem üblichen Speisenangebot auch nepalesisches Essen. "Wir haben die Zusage eines nepalischen Kochs, der in Frankfurt in einem der besten nepalesischen Restaurants in ganz Deutschland kocht, bekommen", so Daniel Schäfer, Lehrer an der Abt-Bessel-Realschule und Betreuer der Nepal sAG.

Im Mittelpunkt soll jedoch der Sponsorenlauf stehen. Gelaufen werden kann ab 10 Uhr morgens, Ende ist gegen 22 Uhr. Die Zeit bzw. die Anzahl der Runden kann jeder Läufer bzw. jedes Team selbst bestimmen. "Jeder kann mitlaufen - ob Kindergartenkinder, Schüler, Eltern oder auch ältere Menschen. Auch einige Firmen und die Johannes-Diakonie nehmen teil", erklärte Schäfer. Und so funktioniert der Sponsorenlauf: Es kann einzeln oder im Team gelaufen werden. Jeder Läufer benötigt einen oder mehrere Sponsoren, die ihn mit einem Spendenbetrag pro gelaufener 400-Meter-Runde unterstützen. Die Geschwindigkeit zählt nicht, das Laufen beabsichtigt ausschließlich die Unterstützung des sozialen Zwecks.

Neben dem Nepallauf wird es bei der Aktivnacht einen Basar mit Waren aus Nepal geben, wo Kaffee, Tee, Klangschalen, Mäppchen, Räucherstäbchen und Handtaschen angeboten werden. An einem Stand wird auch ein Film des MDR über die Nepalprojekte der Schulen zu sehen sein. Außerdem sind der Eine-Welt-Laden und die Kaffeerösterei Mika aus Miltenberg mit einem Stand vertreten und die Schüler der ABR führen einen nepalesischen Tanz auf.

Zum Hintergrund: Mit dem Erlös aus dem Sponsorenlauf wird der Bau der Partnerschule der ABR, einer Grundschule im Bergdorf Sotang/Nepal, nahe der tibetischen Grenze, unterstützt. "Etwa 25.000 Euro sind dafür notwendig. Die Schule ist nach einem Erdbeben stark einsturzgefährdet. Sie soll so neu aufgebaut werden, dass sie auch vor Erdbeben gesichert ist", teilte Schäfer mit.

Die Schülerfirma Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule wurde 2015 nach einem schweren Erdbeben in Nepal gegründet. Sie ist Teil eines Schülernetzwerks, zu dem noch Schulen aus Freiberg, Dortmund und Holland gehören. Das Schülernetzwerk will acht Schulen bauen lassen.

Bislang wurden dafür 470.000 Euro gesammelt, 200.000 fehlen, um alle Schulen zu bauen. Zwei werden in diesem Jahr fertig und vier befinden sich im Bau. Um die 200.000 Euro aufzubringen, finden Nepalläufe in mehreren Städten in Deutschland, Holland und auch in Kathmandu/Nepal statt.

In Gati, einem Ort in der Nähe von Sotang, hat die Schülerfirma der ABR bereits eine Schule erfolgreich unterstützt. Das Konzept funktioniert nachhaltig und die Schule in Gati steht in der Rangliste von 150 Bergschulen auf Platz eins. Ein Trupp der Schülerfirma mit Lehrer Daniel Schäfer war 2017 bereits selbst vor Ort in Gati und Solang, knüpfte Kontakte und packte beim Schulbau mit an. "Künftig wollen wir jedes Jahr nach Nepal fliegen", berichtete Schäfer.

"Aktuell schafft es unsere Schülerfirma, durch Spenden und den Verkauf des Kaffees den Schulbetrieb inklusive der Lehrergehälter in Sotang nachhaltig zu finanzieren", so Schäfer zum Projekt in Sotang. 2017 verkaufte die Schülerfirma 370 Kilogramm Kaffee und für 2018 werden 600 Kilogramm Rohkaffee im Juni geliefert. Der Kaffee wird dann bei der Kaffeerösterei Mika geröstet.

Verkaufsstellen für den Kaffee sind die Abt-Bessel-Realschule, das Gasthaus "Zum Löwen" in Buchen, die Metzgerei Wolfgang Hauk in Buchen und Mudau sowie das Gasthaus "Schulhaus" in Preunschen.

Info: Anmeldung für den Nepallauf bis 15. Juni unter www.realschule-buchen.de, in der Buchhandlung Volk oder direkt vor Ort am Alten Rathaus am 29. Juni.