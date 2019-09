Walldürn. (RNZ) Das Schicksal der vierjährigen Klara aus Sennfeld, die aufgrund einer Genmutation unheilbar erkrankt ist, hat das Zapfsäulenteam sehr bewegt. Deshalb will das Team der Walldürner Esso-Station Spieler den Erlös des Getränkeverkaufs aus dem "Nightgroove" sowie gesammelte Spenden an die Familie Bischoff übergeben.

Klaras schweres Schicksal begann im Sommer 2017, als das Mädchen zunächst plötzlich müde und schlapp war. Nach zuerst unauffälligen Befunden diagnostizierten Ärzte bei Klara das sogenannte Ewing-Sarkom: Ein besonders bösartiger Knochenkrebs wucherte bei Klara zwischen Herz und Lunge. Es folgten 14 Chemotherapien sowie lange Krankenhausaufenthalte mit mehr als 200 Tagen.

Nach einer zweiten Operation traf die Familie Bischoff ein weiterer Schicksalsschlag. Diesmal stellten die Mediziner das Rett-Syndrom bei Klara fest. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, die auf eine Genmutation zurückzuführen ist und ausschließlich bei Mädchen im Kindesalter auftritt. Die Betroffenen leiden unter Autismus, Parkinson, zerebralen Lähmungen, Epilepsie und Skoliose. Mittlerweile kann Klara weder sprechen noch laufen. Sie ist auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen, die ausschließlich ihre Mutter Julia übernimmt. Dennoch ist Klara der Sonnenschein der ganzen Familie und eine große Kämpferin.

Nun hofft Familie Bischoff, dass sie ihrer kleinen Klara mit einer Delfin- und Reittherapie helfen können. Beides fördert den Hautkontakt und die Fähigkeit zu spüren. Das Training mit Tieren zählt zu den wenigen Therapien, die nachweislich bei dieser Krankheit helfen können.

Die Delfintherapie steht noch in der Zukunft, doch eine Reittherapie ist für Klara zur Wirklichkeit geworden. Auf dem Hof von Großvater Werner wurde mittlerweile dank Spenden von Privatpersonen und Firmen ein Zelt aufgestellt, das als Reithalle dienen kann. So kann die Reittherapie beginnen und helfen, Klaras Leben etwas zu erleichtern. Das Projekt gibt Familie Bischoff Hoffnung, gemeinsam die Krankheit durchzustehen. Auch die Rett-Forschung lässt den Glauben an eine spätere Heilung nicht ausschließen. Tierversuche an mehreren Universitäten haben erste Resultate gebracht. Doch diese Therapie ist bislang noch nicht an Menschen möglich. Auch hier wäre Familie Bischoff bereit, sich anzuschließen: "Die kleinste Hoffnung ist besser als das Leben für unsere Tochter ohne Therapie", sagen die Eltern.

Das Walldürner Zapfsäulenteam der Esso-Station Spieler möchte nun dazu beitragen, Klara eine Delfintherapie zu ermöglichen. Der gesamte Erlös des Getränkeverkaufs am Abend des "Nightgroove", 5. Oktober, ab 20 Uhr auf dem Schlossplatz kommt der Familie Bischoff für ihre kleine Klara zugute. Zudem gibt es eine Spendenbox an der Esso-Tankstelle in der Buchener Straße 19 in Walldürn.