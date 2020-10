Hardheim. (adb) 31 Auffahrten, 309 Kilometer und 10.285 Höhenmeter: Diese stolzen Zahlen untermauern die Bilanz von Frederik Bönas Spendenaktion für Moria (die RNZ berichtete). Er fuhr den Heidelberger Königstuhl von Waldhilsbach aus mit dem Rennrad rauf und runter, was jeweils fünf Kilometer und 318 Höhenmeter bedeutete.

"Bei besserem Wetter wäre möglicherweise noch mehr drin gewesen, aber ich musste mich immer wieder komplett umziehen und konnte bergab aufgrund der Nässe und des vielen Laubes nur sehr langsam und vorsichtig fahren, da die Straße extrem rutschig und auch schmierig gewesen war", resümiert der 29-jährige Hardheimer. Einige Male sei er sogar ins Rutschen gekommen, aber nie gestürzt. "Leider musste ich in der Abfahrt so langsam fahren, dass ich jedes Mal völlig durchgefroren unten ankam – das hat auf Dauer sehr viel Kraft gekostet", bedauert Frederik Böna.

Bergauf sei es dafür "die ganze Zeit über super gelaufen", zumal sich die Beine bis zum Ende "richtig gut angefühlt hatten". Sehr habe er sich darüber gefreut, dass er nie alleine fahren musste: "Weil ich fast immer in Begleitung unterwegs war, verging die Zeit sehr schnell!"

Dankbar und erfreut zeigt er sich auch über die Unterstützung: "Ein paar Leute, darunter auch meine Eltern, kamen extra vorbei, um mich, aber auch die anderen Begleitpersonen mit Essen und Trinken zu versorgen." Böna lässt zudem wissen, auch vom Dienstleister PHS Thomin (Zuzenhausen), der ihm als regionalem Sportler schon mehrfach sportliche Höhepunkte ermöglichte, wie beispielsweise die Bestzeit für die dreimalige Bezwingung des Stilfser Jochs in Italien, eine gewisse Rückendeckung erhalten zu haben. "Ohne den Pkw-Kombi, der als Verpflegungsstation, Umkleidekabine und Aufwärmplatz diente, hätte ich die Nacht wahrscheinlich nicht überstanden", lässt der 29-Jährige in Anlehnung an die typischen Herbsttemperaturen wissen.

Grundsätzlich könne er eine sehr solide Bilanz ziehen: "Insgesamt war ich wirklich begeistert und sehr positiv überrascht, wie viel Unterstützung ich auf dem Rad, am Streckenrand und auch in den sozialen Medien bekommen habe. Das hätte ich in dieser Form nicht erwartet", stellt Frederik Böna im RNZ-Gespräch klar. Spenden konnte man in verschiedenen Parametern: Zur Wahl standen ein Cent pro Höhenmeter, ein Euro pro Auffahrt, fünf Euro pro Auffahrt oder alternativ ein freiwilliger Betrag pro Auffahrt oder Höhenmeter.

Jetzt hoffe er auf weitere – möglichst zahlreiche – Spenden zugunsten der Flüchtlinge, die unter menschenunwürdigen Bedingungen im Lager Moria hausen. "Ein paar Tage kann man noch für meine Aktion spenden und ich bin schon gespannt, welche Summe letztendlich zusammenkommt", schildert er.

Info: Die Spendengelder können direkt auf das Konto der Uno-Flüchtlingshilfe überwiesen werden, die gerade aktiv um Spenden für Moria bittet:

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Sparkasse Köln-Bonn

Verwendungszweck: Moria

Stichwort: Spendenaktion am Königstuhl oder Königstuhl

Spender, die ihre Adresse angegeben haben, erhalten einen Dankesbrief und eine Spendenquittung.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 18.40 Uhr

Hardheimer radelt "so oft er kann" von Waldhilsbach auf den Königsstuhl

Frederik Böna aus Hardheim war während der letzten Jahre über 20 000 Kilometer pro Jahr mit dem Rennrad unterwegs. Am 17. Oktober radelt er für den guten Zweck. Unser Bild zeigt ihn mit seinem Vater Andreas Seitz-Böna. Foto: privat

Von Adrian Brosch

Hardheim. Schon immer hatte Frederik Böna sein Ohr am Puls der Zeit und ein großes Herz für Schwächere: Als Motor des 2010 gegründeten FSV Dornberg leistete er durch Sportangebote einen großen, fünf Jahre später mit dem DFB-Integrationspreis gewürdigten Beitrag zur Integration in Hardheim lebender Asylbewerber. Einen Schritt weiter geht der begeisterte Rennradfahrer mit einer Aktion, mit der er ab 17. Oktober die tragische Situation der Flüchtlinge im Lager Moria in Griechenland zu lindern versucht.

"Nachdem die Situation vor wenigen Wochen völlig eskalierte, war mir klar, im Rahmen meiner Möglichkeiten helfen zu müssen und einen Teil dazu beizutragen, dass die Menschen in Moria nicht bald wieder in Vergessenheit geraten", erklärt der 29-Jährige. Peu à peu informierte er sich darüber, welche Organisationen aktuell nach Spenden für Moria suchen, und stieß alsbald auf die Uno-Flüchtlingshilfe.

Danach fragte er sich, auf welche Weise er am erfolgreichsten Spenden generieren und zugleich ein Projekt in die Wege leiten könne, das Angenehmes mit Nützlichem verbindet: "Es sollte natürlich irgendeine Aktion sein, die auch zu mir passt und mir im besten Fall sogar Spaß macht", so der gebürtige Hardheimer.

Am Ende dieser Überlegungen kam er auf eine Etappe der besonderen Art: Am 17. Oktober wird er ab 7 Uhr morgens den Heidelberger Königsstuhl von Waldhilsbach aus mit dem Rennrad auf sich nehmen. "Ich werde so oft rauf und runter fahren, bis ich nicht mehr kann, maximal aber 24 Stunden. Diese sogenannte ,Stoppomat’-Auffahrt hat eine Länge von fünf Kilometern und 318 Höhenmetern. Gespendet werden kann dann ein Cent pro Höhenmeter, ein Euro pro Auffahrt, fünf Euro pro Auffahrt oder alternativ ein freiwilliger Betrag pro Auffahrt bzw. Höhenmeter", schildert der seit 2017 ambitionierte mit dem Rennrad fahrende Frederik Böna.

Das Radfahren ist ihm auch privat ein lieb gewonnenes Hobby geworden: "Eigentlich bin ich schon immer gerne Fahrrad gefahren, wobei mir bis vor einigen Jahren Fußball immer noch wichtiger gewesen war. Erst als ich mir 2015 ein Rennrad gekauft habe, habe ich schnell gemerkt, dass mir Radsport tatsächlich noch mehr Spaß bereitet – wenn ich auf dem Rad sitze, bin ich meistens im Odenwald unterwegs und genieße die Natur fernab des motorisierten Verkehrs." Durchschnittlich ist Frederik Böna während der letzten Jahre über 20.000 Kilometer pro Jahr mit dem Rennrad unterwegs gewesen – 2020 werden es "wahrscheinlich wieder über 25.000 Kilometer", prognostiziert er.

Zurück zu seiner Aktion am 17. Oktober: Die Idee zu diesem nicht alltäglichen Vorhaben sei ihm "ziemlich spontan" gekommen, wie er betont. "Ich war einfach fassungslos über die Situation in Moria, fast noch mehr aber darüber, wie Europa so etwas zulassen kann und einfach die Augen verschließt", fügt er hinzu und spricht von einer "humanitären Katastrophe".

Seit Jahren fristen die Menschen ein Dasein unter prekärsten Bedingungen, die als Affront gegen jegliche Würde anzusehen seien. "Jetzt kommt der Winter – und Europa schaut offenbar einfach weg oder nimmt das weitere Unheil sogar bewusst in Kauf, um auf eine abschreckende Wirkung zu hoffen", fasst Böna seine Ansicht zusammen. Eine solche Taktik sei nicht nur "völlig absurd und lächerlich", sondern habe auch noch nie langfristig funktioniert.

Zwar ist Böna als Integrationsbeauftragter der Stadt Sinsheim auch durchaus in tragische Biographien eingeweiht, doch habe er so etwas selbst dort noch nicht erlebt. Auf der anderen Seite lassen sich seine beruflichen Erfahrungen recht gut mit der Situation vereinbaren, da er sich in einzelne Schicksale gut einfinden und die Sorgen Geflüchteter nachempfinden könne.

Nun sonne er sich keinesfalls in der Rolle eines Vorreiters, hofft aber auf Nachahmer und Mitstreiter im Glauben an das Gute. "Jeder kann versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit kann jeder etwas tun", erklärt Frederik Böna, der auf reiche Unterstützung und zahlreiche Spender hofft.

Info: Die Spendengelder können auf das Konto der Uno-Flüchtlingshilfe überwiesen werden, die aktiv um Spenden für Moria bittet: IBAN: DE78.3705.0198.0020 0088 50, BIC: COLSDE33, Sparkasse KölnBonn, Verwendungszweck: Moria, Stichwort: Spendenaktion am Königstuhl oder Königstuhl. Spender, die ihre Adresse angegeben haben, erhalten einen Dankbrief und eine Spendenquittung.