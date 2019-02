Tauberbischofsheim/Hardheim. (pm) "Im Geschäftsjahr 2018 hat sich unsere Sparkasse Tauberfranken trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Hinblick auf das allgemeine Zinsniveau und die Regulatorik erfolgreich entwickelt", erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Vogel anlässlich der Präsentation der vorläufigen Geschäftsergebnisse zum Jahreswechsel. Der Bestand an Kundeneinlagen legte in den vergangenen zwölf Monaten trotz Niedrigzinsen stärker als im Vorjahr zu.

Ebenso wuchs das Kundenkreditvolumen. "Die Nutzerzahlen innovativer Bezahlverfahren sind ebenso hervorragend. Diese Ergebnisse bestätigen nachhaltig die bedeutende Marktposition und das erfolgreiche Geschäftsmodell ‚Sparkasse‘", fasste Vogel zusammen und fügte an: "Unsere Kunden vertrauen uns, weil wir ihnen Sicherheit, Kompetenz und Erreichbarkeit auf allen Wegen bieten."

Die Vorstandsvorsitzenden Peter Vogel (l.) und Wolfgang Reiner stellten die Zahlen vor. Foto: Mayer

Im Kundenkreditgeschäft setzte sich der Wachstumstrend fort. "Mit einem beachtlichen Plus von 6,2 Prozent auf rund 1,82 Milliarden Euro seit Jahresbeginn konnten wir nahtlos an die bereits hervorragenden Ergebnisse des Vorjahrs anknüpfen und diese sogar toppen", so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Reiner. Der Zuwachs wird sowohl vom gewerblichen Kreditgeschäft als auch von privaten Finanzierungen getragen.

Ein Augenmerk hat die Sparkasse mit ihren 521 Mitarbeitern auf das Thema "Unternehmensnachfolge" gelegt. Mit dem Ausbau der S-Unternehmensplattform stellt sie ein Netzwerk zur Verfügung, um ihre Kunden im gesamten Nachfolgeprozess bei der Firmenübergabe zu begleiten. Die Inhalte umfassen steuerliche und rechtliche Themen sowie die Hilfe bei der Suche nach potenziellen Interessenten.

Die Höhe der Kundeneinlagen entwickelte sich positiv. "Mit einem satten Plus von 6,1 Prozent vertrauen uns unsere Kunden rund 2,03 Milliarden Euro an", berichtet Reiner. Gemäß aktueller Befragungen und Analysen bestätigen die Sparkassen im Vergleich aller Kreditinstitute den ersten Rang hinsichtlich Kundenvertrauen und Datensicherheit.

Hintergrund Sparkasse Tauberfranken in Zahlen Geschäftsvolumen: 2,78 Milliarden Euro (2017: 2,71). Bilanzsumme: 2,69 Milliarden Euro (2017: 2,62). Kundenkredite: 1,82 Milliarden Euro (2017: 1,71). Kundeneinlagen: 2,03 Milliarden Euro (2017: 1,92). Wertpapierbestand: 0,59 Milliarden Euro (2017: 0,63). Arbeitsplätze: 521 (2017: 524). Auszubildende: 31 (2017: 29). Personenbesetzte Filialen: 27 (2017: 28). Geldautomaten: 42 (2017: 43).

Aufgrund der weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau verharrenden Geld- und Kapitalmarktzinsen verbleibt ein Großteil der Einlagen in kurzfristigen Produkten. Die Schwankungen an den weltweiten Kapitalmärkten wirkten sich auch auf die Wertpapierumsätze aus. "Unsere Kunden nutzen die Chancen am Kapitalmarkt und tätigten eine beachtlich hohe Zahl an Wertpapierumsätzen", resümiert Reiner. Die Entwicklung des gesamten Wertpapierbestands liegt jedoch - bedingt durch die allgemein rückläufige Performance an den Kapitalmärkten - unter dem Vorjahreswert.

Selbstgenutzte Immobilien und Immobilien als Kapitalanlage wurden stark nachgefragt. Die Kunden nutzten die Chance niedriger Zinsen, um in Sachwerte zu investieren. Die Rekordzahlen des Vorjahrs der Sparkassen-Immobilienvermittlung wurden - bedingt durch die Knappheit an geeigneten Objekten - zwar nicht übertroffen, dennoch erreichte der Gesamtwert der vermittelten Objekte das zweitbeste Ergebnis im Zehnjahresvergleich. Auch im Sach- und Lebensversicherungsbereich wurden gute Ergebnisse erzielt. Das Segment Komposit wartet sogar mit einer Absatzsteigerung von über fünf Prozent zum Vorjahr auf.

"Der Wandel in der Bankenwelt hin zur Digitalisierung und zur vermehrten Nutzung innovativer Bezahlverfahren macht auch vor unserer Sparkasse nicht halt", so Vogel. Als modernes Geldinstitut biete die Sparkasse ihren Kunden die freie Wahl, ob sie ihre Bankgeschäfte persönlich oder online tätigen möchten. Die digitalen Kanäle erfahren laut Vorstand Vogel eine hervorragende Nutzung. So führen Mitarbeiter allein im Kunden-Service-Center durchschnittlich rund 17.000 Telefonate pro Monat mit den Kunden geführt.

Über die Internetfiliale der Sparkasse gehen jeden Monat rund 500 E-Mails sowie etwa 830 Kundenaufträge ein, die Anzahl der persönlichen Chats hat sich seit der Einführung verdoppelt. Für das elektronische Postfach sind inzwischen rund 42.000 Girokonten freigeschaltet. Beide Vorstände sind sich einig, dass die Sparkasse Tauberfranken auf Grundlage der vorhandenen Strukturen für die Anforderungen der Zukunft bestens gerüstet ist.

"Neben den Bedürfnissen unserer Kunden und Mitarbeiter ist uns aber auch die Unterstützung örtlicher Institutionen wichtig", betont Vorstand Vogel. Im Jahr 2018 habe sich das soziale Engagement der Sparkasse zum Gemeinwohl erneut in vielen Facetten gezeigt.