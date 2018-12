Die Sparkasse Neckartal-Odenwald baut ihren Vorstand um. Gerhard Stock, der seit über drei Jahrzehnte Verantwortung für das regionale Bankinstitut übernimmt, geht Ende Juni 2019 in Rente. Sein Nachfolger wird Michael Krähmer. Foto: rnz

Neckar-Odenwald-Kreis. (ar/pm) Die Sparkasse Neckartal-Odenwald steht vor einer Zäsur - ihr Vorstand stellt sich neu auf. Der Vorstandsvorsitzende des Bankinstituts - Gerhard Stock - tritt nach 32-jähriger Vorstandstätigkeit in den Ruhestand. Ende Juni des kommenden Jahres wird der 65-jährige Finanzexperte das Ruder in jüngere Hände übergeben, in die von Michael Krähmer (43 Jahre).

Der bisher als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands tätige Sparkassendirektor wird ab 1. Juli 2019 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Dies teilte am Montag das Bankinstitut mit. Zusammen mit dem dann stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Sparkassendirektor Martin Graser (53) und dem neugewählten stellvertretenden Vorstandsmitglied Abteilungsdirektor Gerd Weiß (53) wird Krähmer die Geschäfte führen.

Gerhard Stock. Foto: privat

Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat am 14. Dezember Krähmer zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. "Aufgrund des Eintritts von Sparkassendirektor Gerhard Stock in den Ruhestand", heißt es in der Pressemitteilung. Mit den getroffenen Personalentscheidungen habe man die Weichen für eine positive Weiterentwicklung gestellt, zeigt sich der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Oberbürgermeister Michael Jann, überzeugt. Sparkassendirektor Gerhard Stock übernimmt seit über drei Jahrzehnten Verantwortung für die Sparkasse.

1987 wurde der Finanzexperte zum Vorstandsmitglied der früheren Sparkasse Mosbach bestellt, danach wurde er auch als Mitglied in den Vorstand der Sparkasse Mosbach-Eberbach und Sparkasse Neckartal-Odenwald berufen. Seit 2003 ist er als Vorstandsvorsitzender für die Geschäftstätigkeit der Sparkasse verantwortlich.

Michael Krähmer. Foto: rnz

Sparkassendirektor Krähmer wird Stock ab 1. Juli nachfolgen und in erster Linie für das Privatkundengeschäft und den gesamten Marktbereich verantwortlich sein. Der zukünftige Vorstandsvorsitzende ist seit Anfang Oktober 2016 Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Derzeit ist er für das Privatkundengeschäft sowie den Eigenhandel der Sparkasse verantwortlich. Beim regionalen Bankinstitut sieht man Krähmer aufgrund seiner hohen fachlichen und sozialen Kompetenz hervorragend geeignet, mit seinen Vorstandskollegen die Führung der Sparkasse zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat hatte sich auch mit einer anderen Personalie zu befassen: Die Mitglieder wählten Vorstandsmitglied Sparkassendirektor Martin Graser zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands, ebenfalls zum 1. Juli. Graser ist in erster Linie für das gesamte Firmenkundengeschäft aller vier Regionalmärkte der Sparkasse verantwortlich und seit Anfang Oktober 2015 Vorstandsmitglied. Graser wird als " sehr guter Kenner der heimischen Region und sowohl fachlich als auch persönlich mit dieser eng verwurzelt" beschrieben.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat den Abteilungsdirektor Unternehmenssteuerung und sogenannten Verhinderungsvertreter für den Vorstand, Gerd Weiß, zum künftigen stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. Er wird diese Funktion ebenfalls ab Juli wahrnehmen. Weiß, der schon 2008 zum Verhinderungsvertreter für den Vorstand bestellt worden war, obliegt mit seiner langjährigen Erfahrung die Leitung der Risikocontrolling-Funktion sowie die Zuständigkeit für die Bereiche Controlling und Rechnungswesen.

Auch ihn sieht man im Verwaltungsrat "bestens geeignet, das Vorstandsteam zu ergänzen". Den erweiterten Vorstand der Sparkasse werden die bisherigen Verhinderungsvertreter für den Vorstand, Abteilungsdirektorin Anja Herkert und Abteilungsdirektor Ralph Müller, vervollständigen.