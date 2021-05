Höpfingen. (dore) Es ist das Thema, das die Bürger von Höpfingen in den nächsten Tagen und Wochen sicher am meisten bewegt: Die Bürgermeisterwahl, bei der am 13. Juni insgesamt vier Kandidaten im Rennen sind. Rund 60 Zuhörer (92 hätten aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung in der Halle Platz nehmen können) verfolgten am Donnerstagabend gespannt die Vorstellung der Kandidaten in der Höpfinger Sporthalle.

Wie sich Kämmerer Christian Hauk und Elektrotechnikermeister Michael Volk im Vergleich mit Amtsinhaber Adalbert Hauck präsentiert und wie sie sie die brennenden Fragen der Bürger gemeistert haben, lesen sie in der Samstagsausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung. Eines sei bereits verraten: Auch der vierte Bewerber, Samuel Speitelsbach, der nach eigenen Aussagen Ingenieur ist und sich schon mehrfach in anderen Gemeinden (erfolglos) beworben hatte, war da und fiel wieder einmal aus dem Raster eines ernst zu nehmenden Kandidaten. Die Vorstellung wurde zeitgleich ins Internet übertragen. Der Stream wurde von rund 370 Interessierten verfolgt.

Auch die Bürger von Waldstetten können sich ein Bild von den Kandidaten machen: Am heutigen Freitag findet um 19 Uhr eine Vorstellungsrunde in der Waldstetter Turnhalle statt, an der 32 Personen teilnehmen können.