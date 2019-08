Theater bleibt Familiensache: Beim Knurps-Theater trat der langjährige Macher Reinhard Michael Siegl (Mitte, neben ihm Ehefrau Isolde Stifter) zwar etwas in den Hintergrund - dafür übernahm jetzt sein Sohn Robin Müther das kleine, aber feine Theater: Foto: Anita Ludwig

Möckmühl. (alu) Irgendwann Ende der Fünfziger oder Anfang der Sechziger denkt der eine oder andere schon manchmal darüber nach, was man mit seiner verbleibenden Zeit noch anfangen möchte. Reinhard Michael Siegl dachte vor allem darüber nach, was nach seinem Rentenantritt mit seiner Puppenbühne und den Kleinkunstveranstaltungen beim Knurps-Kulturkeller werden soll. Werden seine liebevoll gefertigten Puppen tatsächlich für immer weggepackt? Oder gibt es vielleicht einen, der übernehmen wird?

"Das jetzt, das ist für mich der absolute Hauptgewinn", sagte der Künstler und blickt seinem Sohn Robin Müther in die Augen. Dieser hat sich nämlich nach gründlicher Überlegung und sorgfältigem Abwägen für die Nachfolge für das kleine, feine Bühnchen entschieden.

Ganz so, wie sein Vater vor 42 Jahren diesen Weg eingeschlagen hatte - trotz aller Stolpersteine und aufgeschlagener Knie. "Nur ganz oder gar nicht kannst du dich ganz auf die vielfältigen Aufgaben konzentrieren." Nebenher funktioniert das nicht - weder die Selbstständigkeit noch die Kunst und das aufwendige Handwerk, das den Unterbau liefert.

Reinhard Michael Siegl hat viel erreicht mit seiner ganz speziellen Kunst, die Puppen tanzen zu lassen. Als Greenhorn fing er an und hat sich schnell zu einem anerkannten Profi entwickelt, dessen Ruf von einer Kindergartengeneration zur nächsten weitereilte. Ob es die Reisebühne ist, die ihn und seine Puppen kreuz und quer durch das Ländle führt oder seine Aufführungen im heimeligen Dunkel des Kellergewölbes - seine über 20 Stücke, die er immer selbst für die Puppenbühne adaptiert hat, sind bekannt und beliebt.

Und doch war jetzt die Zeit gekommen, kürzer zu treten und dem Jungen die Bühne zu überlassen. Der weiß ganz genau, welches Erbe er antreten wird. "Das sind so richtig große Fußstapfen und da hatte ich im Vorfeld auch Bammel davor."

Doch das Zögern und Zaudern hat Robin Müther hinter sich. Der Bammel wich dem Respekt, den er für alles, was sein Vater geleistet hat, empfindet. Er allein weiß wie kein anderer um den Wert dieses Kleinods. Von klein auf hat er die Luft der Puppenbühne geatmet. Er ist in diese Arbeit rund um das Theater hineingewachsen. Oft hat er die Bühne ins rechte Licht gesetzt oder für den richtigen Ton gesorgt.

Apropos Töne: Der neue Chef komponierte auch schon in der Vergangenheit Songs für die Stücke seines Vaters. "Die Musik wird bei den Stücken wohl ab sofort eine größere Rolle spielen als bisher."

Doch die Handschrift seines Vaters wird noch lange nicht verblassen. Vielleicht nie. Zu gut, zu erfolgreich seien die bezaubernden Stücke. "Es sind Klassiker geworden und die sind bekanntlich zeitlos."

Was Reinhard Michael Siegl aufgebaut hat, verdient Hochachtung. Aus dem Nichts, mit nichts als dem eigenen Willen und dem Zuspruch einiger, die es wissen mussten, lebte er seinen Traum. "Das alles hätte ich nie ohne meine Frauen geschafft."

Die erste, Doris Müther, stand voll und ganz hinter ihm und seinem Entschluss, das Wagnis der Selbstständigkeit einzugehen, und seine jetzige, Isolde Stifter, nahm und nimmt ihm noch immer die vielfältigen Arbeiten ab, die rund um die Organisation und im Büro anfallen. "Es tut so gut, wenn eine Idee kommen kann, ohne von einem Termin beim Steuerberater verprellt zu werden."

Isolde Stifter wird auch Müther in die Kunst der Organisation einweisen. Er wird lernen müssen, Zeiten zu akzeptieren, zu denen die unangenehmeren Alltäglichkeiten schlicht abgearbeitet werden müssen.

Neben dem Organisieren eines Betriebs war Stifter für Reinhard Michael Siegl auch immer die Person, die ein neues Stück oder ein neues Kabarettprogramm als erste unter die Lupe nehmen musste. "Beim Vorlesen hat mir immer das Herz im Hals geklopft."

Eine Dame mit Kunst- und Pädagogikverstand hat auch Robin Müther an seiner Seite. Jasmin Hasslinger ist ausgebildete Erzieherin und Pädagogin und führt bereits seit letztem Herbst ein eigenes Stück auf. Mit dem "Lumpenkasperle" hat sie sich bestens in die Tradition eingereiht. Sie, da ist sich der junge Chef sicher, wird es wohl auch sein, die ihn nicht nur auf der Bühne unterstützen wird.

Reinhard Michael Siegl wird weitermachen, bis sein Nachfolger sich in alle Stücke eingearbeitet hat. Als Stütze wird er dabei sein und niemals als Patriarch. Und in einem ist er sich absolut sicher: "Wenn es einer schafft, Professor Furioses Knurps und seine Bühne erfolgreich in die Zukunft zu führen, dann ist es mein Sohn."