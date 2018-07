Im Gedenken an den allzu früh verstorbenen stellvertretenden FC-Vorsitzenden erhielt das neue Schweinberger Kleinspielfeld den Namen "Mirco Marzini Soccer Court". Foto: Josef Hauck

Schweinberg. (K) Den Höhepunkt des Sportfestes des FC Schweinberg bildete am Sonntag die Einweihung des "Soccer Court for Kids". Mit einem Festakt wurde das Schmuckstück eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Herausgestellt wurde das immense Engagement des Vorsitzenden Jörg Schwab und seines vor einem Jahr so plötzlich verstorbenen Stellvertreters Mirco Marzini sowie die Eigenleistungen der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.

Zum Gedenken an Mirco Marzini erhielt das Kleinspielfeld den Namen "Mirco Marzini Soccer Court". Die feierliche Einweihung nahm im Beisein der großen Sportlerfamilie Diakon Franz Greulich vor.

Vorsitzender Jörg Schwab zeigte sich bei der Begrüßung sehr erfreut darüber, dass so viele Vereinsmitglieder und Gäste zur Einweihung gekommen waren, darunter Bürgermeister Volker Rohm und die Witwe seines verstorbenen Stellvertreters Mirco Marzini. Schwab dankte allen freiwilligen Helfern, Sponsoren und der Gemeindeverwaltung.

"Das Projekt hat während der über 1200 freiwilligen Arbeitsstunden bei den Helfern viel Schweiß gekostet", so der Vorsitzende. Nun hätten die Kinder und Jugendlichen eine Sportstätte, in der sie sich in ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigen können.

"Heute kann mit der Einweihung des Soccer Court eine lange, in Teilen fast unendliche Geschichte ihrem glücklichen Ende zugeführt werden." Diese Bemerkung schickte Bürgermeister Volker Rohm seiner Rede voraus, um sodann die über sechsjährigen Bemühungen von Jörg Schwab und Mirco Marzini zu würdigen.

Es sei wahrlich ein steiniger Weg gewesen, bis alle Hindernisse und Stolpersteine ausgeräumt worden seien. Mit großem Engagement, Beharrlichkeit und der manchmal nötigen Verbissenheit hätten sich die Verantwortlichen des FC von Rückschlagen im Zuge des Genehmigungsverfahrens nicht entmutigen lassen, sondern immer wieder neue Weg gesucht und gefunden, um Sponsoren und Gelder zu generieren, Helfer zu motivieren - stets in der Überzeugung, das Ziel trotz aller bürokratischen Hürden zu erreichen.

Man könne nicht oft genug hervorheben, welche Bedeutung diese vollbrachte Leistung für den Ortsteil Schweinberg, aber auch für die gesamte Gemeinde Hardheim habe. Die feierliche Einweihung des "Soccer Court" nahm anschließend Diakon Franz Greulich vor. In seinen Fürbitten erbat der Geistliche Gottes Segen für alle Personen, die auf der neuen Anlage Sport treiben.