Mit diesem Facebook-Post beklagte sich Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel darüber, dass sie am Freitag nicht am Pressetermin im Buchener Krankenhaus teilnehmen durfte. Screenshot: RNZ

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Im Nachgang der RNZ-Berichterstattung zur erweiterten Geburtshilfestation an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und dem damit verbundenen "Skandal" um eine verweigerte Teilnahme am Pressetermin ging der RNZ eine Stellungnahme von Charlotte Schneidewind-Hartnagel (MdB) zu. Darin heißt es unter anderem:

"Dass mir Landrat Dr. Achim Brötel im Rahmen eines Pressetermins zur Besichtigung der umgebauten Geburtshilfestation in Buchen den Zutritt verweigerte, hat eine große Anzahl Zuschriften an mich ausgelöst. Mir liegt daran, noch einmal ganz klar zu machen, warum ich mich spontan – und für den Landrat sicher auch überraschend – entschlossen hatte, an diesem Pressegespräch teilzunehmen, zu dem ich nicht eingeladen war. Die Geburtshilfestation hat erst vor wenigen Wochen, nach der Schließung in Mosbach, ihren neuen Betrieb aufgenommen. Es ist klar, dass solche Umstellungen für alle Beschäftigten mit hohem Aufwand verbunden sind. Vor diesem Hintergrund habe ich mich, nachdem ich über Umwege von dem Pressetermin erfahren hatte, spontan entschlossen, mir das Resultat des Umbaus anzusehen. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema der Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie in Mosbach, die ich nach wir vor stark kritisiere, befasst. Als Familienpolitikerin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mir persönlich ein Bild von der neuen Situation in Buchen mache – je eher, desto besser. Ein Termin extra für mich, hätte Organisation und Unruhe auf der Entbindungsstation zur Folge. Ich wollte die Chance nutzen, diese zusätzliche Belastung zu vermeiden. Nur deshalb habe ich mich kurz vor dem Termin ins Auto gesetzt und bin nach Buchen gefahren, um mich als Bundestagsabgeordnete dem Pressetermin anzuschließen. Dass mir der Landrat durch sein Hausverbot diese Informationschance beschnitt und mich auf einen Extratermin verwies, hat leider meine gute Absicht konterkariert. Ich wollte die Beschäftigten des Krankenhauses, die Hebammen und die Gebärenden und Wöchnerinnen nicht unnötig zusätzlich stören oder gar gefährden. Ausschließlich diese Rücksicht auf das Personal und die hier betreuten Frauen – auch aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter – war meine Motivation, mich hier eigeninitiativ zu verhalten. Das Angebot der Klinikleitung und des Landrates, für mich einen eigenen Termin durchzuführen, schlage ich vor diesem Hintergrund aus und beteilige mich gerne – falls ich eingeladen werde – an einer Informationsführung für den Aufsichtsrat der Kliniken und weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Politik."

Update: Freitag, 5. Juni 2020, 17.30 Uhr

Dieser Skandal entpuppt sich als Sturm im Wasserglas

Vom Rüdiger Busch

Buchen. Was für eine Schlagzeile: "Landrat verweigert Bundestagsabgeordneter die Teilnahme an der Vorstellung der neuen Geburtsabteilung an der Buchener Klinik!" Der Beitrag, den die Grünen-Politikerin Charlotte Schneidewind-Hartnagel am Freitag in den sozialen Netzwerken geteilt hat – illustriert von einem Foto, das die Eberbacherin vor den Türen des Buchener Krankenhauses zeigt – hat über Pfingsten für mächtig Wirbel gesorgt. Beim Blick auf die Fakten wird aber schnell klar, dass der vermeintlich Skandal gar keiner ist, sondern eher ein Sturm im Wasserglas.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Pressemitteilung der Bundestagsabgeordneten und die Antwort von Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, vom Freitag:

Der Post der Abgeordneten

"Mit Irritation reagierte die Bundestagsabgeordnete und Familienpolitikerin des Neckar-Odenwald-Kreises Charlotte Schneidewind-Hartnagel heute auf das Zutrittsverbot von Landrat Dr. Brötel zum Vorstellungstermin der neuen gynäkologischen Abteilung an der Buchener Klinik. Am Vormittag hatte die Abgeordnete von diesem Termin erfahren. Auf Nachfrage bei der Klinikleitung wurde der Termin bestätigt und ihre Teilnahme begrüßt. Umso überraschender war dann die Ansage des Landrates vor Ort, dass er die Teilnahme der grünen Bundespolitikerin an der Besichtigung der neuen Räume nicht gestattet.

Die Bundestagsabgeordnete, die sich intensiv um gesundheits- und familienpolitische Fragen kümmert und sich gerne einen eigenen Eindruck verschafft hätte, war deshalb spontan zu dem Termin dazu gekommen. In Zeiten von Corona wollte sie weder den Patientinnen, noch den Hebammen, noch den Ärzten und dem Klinikpersonal einen gesonderten Termin zumuten. Warum der Landrat sie bei diesem Termin nicht dabeihaben wollte, ist für die Abgeordnete nicht nachzuvollziehen."

Die Antwort des Landratsamts

"Sehr geehrte Frau Schneidewind-Hartnagel,

da Sie den Weg über die Öffentlichkeit wählen, erlauben wir uns, den Sachverhalt aus Sicht der Neckar-Odenwald-Kliniken und des Landratsamts darzustellen. Der Termin heute am Standort Buchen war keine Einweihung, sondern ein von uns organisierter, rein interner Pressetermin zur Vorstellung neu gestalteter Räumlichkeiten in der Geburtshilfe der Kliniken.

Aus Infektionsschutzgründen waren maximal zehn Personen zugelassen, zumal selbst der Besuch von Angehörigen nach wie vor nur eingeschränkt möglich ist. Deshalb hatten sich die Neckar-Odenwald-Kliniken dazu entschlossen, noch nicht einmal den Aufsichtsrat einzuladen. Auch andere externe Gäste waren nicht eingeladen. Dies haben wir Ihrem Büro mehr als eine Stunde vor der Veranstaltung nach Ihrer spontanen Anfrage auch so mitgeteilt. Und wir haben Ihnen im Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Dr. Achim Brötel und von Klinikgeschäftsführer Frank Hehn spontan die Möglichkeit angeboten, zu einem anderen Termin jederzeit gerne zu kommen. Alles andere wäre unverantwortlich und auch in der Sache nicht korrekt gewesen."

Weitere Reaktionen

Die übliche Aufregung in den sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten: "Wovor hat der Landrat Angst?" bis "Unfassbar. Souverän sein sieht anders aus" (Kreisrätin Simone Heitz), so lauteten die ersten Kommentare. Doch schnell gab es auch kritische Stimmen zum Auftritt der Abgeordneten, die in einem Beitrag der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Margret Horb gipfelten: "Sie hatten heute Präsenzpflicht in Berlin – Plenumsende 17.31 Uhr! Es irritiert mich doch sehr, dass Sie zeitgleich Termine in Buchen machen ...". Die Antwort von Charlotte Schneidewind-Hartnagel: "Unter Corona-Bedingungen gelten für die Plenarsitzungen andere Präsenzregeln, da immer nur eine begrenzte Anzahl von Abgeordneten zugelassen wird, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können."

Und die Moral von der Geschicht’ ...

Nicht nur im Bundestag gelten durch Corona andere Regeln: Seit zweieinhalb Monaten bestimmt die Pandemie unser Leben. Hätte man aber nicht doch eine Ausnahme machen und dem Wunsch der Abgeordneten entsprechen können? Das hätte man durchaus. Aber gleichzeitig hätten sich dann die übrigen Abgeordneten oder die Mitglieder des Aufsichtsrats der Kliniken zurecht über eine solche Ungleichbehandlung aufregen können. Von den Angehörigen der Patienten einmal abgesehen. Derartige Einschränkungen gehören zu unserem Corona-Alltag. Sie einfach zu akzeptieren, wäre in diesem Fall sicher besser gewesen. Zudem ist die Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken einfach viel zu wichtig für ein solches Geplänkel.