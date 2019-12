Rosenberg-Sindolsheim. (F) Wenn der Besucher die Krippenausstellung von Klaus Burdack im ehemaligen Kindergarten in Sindolsheim betritt, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn der leidenschaftliche Sammler hat inzwischen mehr als 180 Krippen der unterschiedlichsten Form zusammengetragen. "Ich habe sogar eine aus Afrika, Venezuela, Peru und Mexiko in meiner Ausstellung" sagte, Burdack im Gespräch mit der RNZ über seine beeindruckende Ausstellung. Auf diese kleinen Meisterwerke ist er sehr stolz.

Bei einem Rundgang durch die beiden großen Räume, die für all die Exponate bereits schon wieder zu klein geworden sind, kommt auch er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Der gebürtige Mannheimer lebt seit 2008 in der Baulandgemeinde Sindolsheim. Seine Sammelleidenschaft für Krippen begann in Mannheim, wo er bei Haushaltsauflösungen und Entrümpelung ein erstes Kunstwerk entdeckte. Da es keiner mehr wollte, habe er es behalten und mitnehmen dürfen. Prompt wurden ihm noch mehr Krippen angeboten. Mit zwölf Stück ist er dann nach Sindolsheim gezogen.

An Krippenvielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. Besonders beeindruckend ist die nur ein Zentimeter große Minikrippe, die in einen Melonenkern geschnitzt ist. Fotos: Helmut Frodl

Sein großes Hobby hat sich schnell herumgesprochen und ihm wurden Monat für Monat immer mehr Krippen angeboten, die er dankend angenommen hat. Jetzt sind es bereits mehr als 180. Viele Personen haben ihm auch Krippen nach Sindolsheim gebracht, die jetzt im Kindergarten zu sehen sind.

In seiner ansprechenden Sammlung stehen auch 25 Krippen von Adolf Schumacher aus Sindolsheim, der diese nicht sammelt, sondern in seiner heimischen Werkstatt selbst gebaut hat. Burdack freut sich besonders, dass ihm Adolf Schumacher diese kleinen Kunstwerke für seine Ausstellung zur Verfügung gestellt hat.

Keine der hier stehenden Krippen ist doppelt, so Burdack. Eine Krippe ist schöner als die andere. Einen Satz Figuren hat er nur sechsmal, alle anderen sind verschieden. Da gibt es sogar Figuren aus Maisblätter zu sehen und eine Minikrippe, Josef, Maria und das Jesuskind sind in einem Melonenkern geschnitzt. Da braucht man schon eine Lupe, um dieses Kunstwerk sehen zu können. Das bereitliegende Maßband zeigt deutlich, dass diese Krippe nur einen Zentimeter groß ist. Dieses Stück hat er ersteigert. Ein besonderes Kunstwerk ist auch aus dem Erzgebirge zu sehen, wie auch Faltkrippen, Glaskrippen und solche aus Zinn, alles wunderschöne Modelle.

Besonders freut Burdack die Resonanz der Ausstellung. Es waren schon Besucher aus Holland in Sindolsheim und aus Mannheim. Diese kommen drei bis viermal im Jahr, sagte Burdack. Und sie seien immer wieder von den Modellen, die in den beiden Räumen in Reih und Glied stehen, begeistert. Jetzt, nachdem die Krippen immer mehr werden ist der Platz in den beiden Räumen eng geworden, sagte Burdack, der an eine Erweiterung denkt. Sechs Krippen haben keinen Platz mehr gefunden, und so denkt er daran neue Ausstellungsvitrinen zu bauen und aufzustellen. – Die Ausstellung von Klaus Burdack ist zweifelsohne eine eine Rarität, die man sich ansehen sollte!

Info: Die Krippenausstellung von Klaus Burdack im ehemaligen Kindergarten in Sindolsheim ist nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über zu sehen. Besichtigungstermine nach Absprache mit Klaus Burdack, Tel. 06295/2519956 sowie in der Adventszeit eine Stunde vor und nach dem Gottesdienst in Sindolsheim. (Donnerstags ist grundsätzlich leider keine Besichtigung möglich).