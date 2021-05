Zur Herstellung der Durchgängigkeit laufen derzeit an der Seckach im Bereich der Sennfelder Festhalle Baumaßnahmen. Es wird unter Einsatz von schwerem Gerät eine Fischtreppe installiert. Hierfür werden acht Querriegel mit Schlitzen eingebaut, um den Fischen den Aufstieg in obere Gewässerregionen zu ermöglichen. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim-Sennfeld. (zij) Umfangreiche Baumaßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit laufen derzeit an der Seckach im Bereich der Festhalle. Bauherr ist der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Für die Maßnahme sind rund zwei Monate angesetzt.

Zur Ausgangslage: Die bereits vorhandene Rampe in der Seckach bestand aus stufenartigen Abstürzen und stellte für die gewässertypischen Fische und Kleinstlebewesen ein nicht durchwanderbares Bauwerk dar. Um die ökologische Durchgängigkeit für diese Arten herzustellen, wird derzeit ein Raugerinne mit Beckenstruktur erstellt, bei dem das Wasser mit Hilfe von Querriegeln teilweise aufgestaut wird. Auf diese Weise wird auch bei geringen Abflüssen die erforderliche Fließtiefe eingehalten.

Die neu zu verbauenden Riegelsteine werden dabei mit einer Neigung von 30 Grad eingebaut, sodass angeschwemmtes Holz und andere Schwimmstoffe mit der Strömung über die Riegel getragen werden können. Während der Bauarbeiten wird die Hauptwassermenge der Seckach durch ein Rohr an der Baustelle vorbeigeleitet, sodass Arbeiten im Flussbett der Seckach in diesem Bereich möglich sind.

Die Maßnahme steht im Kontext der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Sie wird hochwasserneutral und ohne Nebenwirkungen auf den oberstromliegenden Kieslaichplatz, der vom Sportfischerverein angelegt wurde, ausgeführt. Die künftige Rampenlänge mit acht Querriegeln wird circa 38 Meter betragen und nach Abschluss der Baumaßnahme aus sieben Becken mit je einem Schlitz bestehen. Die Baukosten wurden anfänglich kalkuliert mit etwas über 250.000 Euro.

Im Vorfeld der umfangreichen Baumaßnahme wurde eine Fischbergung durchgeführt, bei der Bachforellen, Elritzen, Mühlkoppen und sogar die seltenen Bachneunaugen, die längst nicht mehr überall zu finden sind, und der dreistachlige Stichling geborgen und an anderer Stelle wieder in das Gewässer verbracht.

Gewässerwart Arno Zilling vom Sportfischerverein Adelsheim und Umgebung freut sich über die Umbaumaßnahme, da sie zum guten ökologischen Zustand des Gewässers beiträgt. "Die Pachtgewässer der Stadt Adelsheim liegen beim Sportfischerverein in besten Händen", so Zilling im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Angler haben es sich zur Aufgabe gemacht, Tiere und Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum im und ums Wasser zu pflegen und so die Artenvielfalt zu erhalten und weiter zu fördern. Artenschutzprogramme wie die erfolgreiche Wiederansiedlung der Äsche, das Anlegen von Kieslaichplätzen einschließlich deren Betreuung und Überwachung sowie das Aufstellen von Hinweisschildern gehören zu den Aufgaben des Vereins. Außerdem erließ man besondere Bestimmungen zum Schutz des Eisvogels. Und umfangreiche Fanghinweise zur Nachhaltigkeit der Fischerei wurden den Mitgliedern auferlegt. Auch den Meldungen von Gewässerverschmutzungen verschiedenster Art gehen die Sportfischer mit großem Eifer nach.

Besonders freute sich Arno Zilling darüber, dass über 160 Mühlkoppen, eine Kleinfischart, die keine Schwimmblase hat und sich mehr oder weniger nur "hüpfend" auf der Bachsohle fortbewegen kann, bei der Fischbergung entnommen und an anderer Stelle wieder eingesetzt werden konnten. Schon kleine Sol-Abstürze mit einer Höhe von circa zehn bis 15 Zentimetern stellen für diese Kleinfischart und andere Kleinlebewesen ein unüberwindbares Wanderhindernis dar, um sich nach "Verdriftung" wieder bachaufwärts auszubreiten. Ein Vorteil: Selbst der schwimmschwächste Fisch bekommt nach Beendigung der Maßnahme wieder die Möglichkeit, hier aufzusteigen.

Die Seckach hat eine Länge von 28 Kilometern von ihrer Quelle bis zur Mündung in die Jagst. Die Pachtstrecke, die vom Sportfischerverein auf Gemarkung Adelsheim betreut wird, beträgt acht Kilometer, und gemäß Bundesnaturschutzgesetz handelt es sich bei der Seckach um ein gesetzlich geschütztes Biotop. Dies betrifft sowohl die Wasserfläche als auch den Uferbereich. Seckach, Kirnau und Fischbach stellen durch den sommerkühlen Charakter, das klare Wasser und den reichhaltigen Wasserpflanzenbestand ganz besondere Gewässertypen dar und haben eine große Schutzbedürftigkeit. Heimische Bachforellen, Mühlkoppen, Elritzen, Bachneunaugen und die seit 2010 wieder angesiedelte Äsche finden hier optimale Lebensbedingungen.

Allerdings besteht auch hier noch Handlungsbedarf im Hinblick auf den ökologischen Zustand. Die von den Wasserrahmenrichtlinien der EU und vom Wasserhaushaltsgesetz im Jahr 2000 vorgegebenen Ziele, schon bis Ende 2015 in allen Fließgewässern einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, wurden bislang verfehlt, die Maßnahmen wurden um weitere Jahre verlängert. In Baden-Württemberg bestehe hier im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch Nachholbedarf, bedauert Arno Zilling. Er sei aber zufrieden, dass mit der Baumaßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit in der Seckach ein weiterer und vor allem wichtiger Schritt in Angriff genommen wurde.

Alle Fische zeigen ein mehr oder weniger ausgeprägtes flussaufwärts- und auch abwärts gerichtetes Wanderverhalten. Häufig jedoch endet die Wanderung schon nach kurzer Strecke an unpassierbaren Abstürzen, so können während der Laichzeit viele Fische ihre flussaufwärts gelegenen Laichgebiete nicht erreichen und eine natürliche und selbstständige Reproduktion vieler Arten bleibt aus. Umso wichtiger sei es nach Ansicht des Adelsheimer Gewässerwarts, solche Maßnahmen in Angriff zu nehmen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Tier- und Pflanzenwelt in und an den Gewässern zu fördern.