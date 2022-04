Sennfeld. (RNZ) Diebe haben die Sennfelder Hip-Hop-Band "Zweierpasch" in Frankreich bestohlen. Das teilt die Gruppe am Freitag mit.

Demnach wurde ein Technik-Koffer im Wert von fast 5000 Euro aus dem TGV gestohlen.

"Ich saß mit unserem Bandtechniker Heiko im TGV von Straßburg nach Besancon", erzählt Frontmann Felix. Ausnahmsweise fuhren die beiden erster Klasse, stellten den Koffer an die Gepäckablage. "Als wir am Bahnhof Besançon Franche-Comté aussteigen wollten, war der Koffer weg." Und der Schock entsprechend groß.

Die Diebe haben wohl in Mulhouse zugeschlagen, das war der einzige Zwischenstopp nach Strasbourg. Die Musiker haben den Fall dem Bordpersonal und der Polizei gemeldet. Die nächste Stunde verbrachte die Band auf dem Kommissariat.

Viel Hoffnung, das Material wiederzufinden, haben sie nicht. "Das waren bestimmt Profis: Die gehen kurz rein, greifen zu und sind weg", sagt Till. Kurios: Kurz vor der Pandemie stand die Band zwei Millimeter vor dem Abschluss einer Versicherung. "Erst war die Türklinke unseres Proberaums der Versicherung nicht stabil genug. Als wir sie ausbessern wollten, kam Corona - wir haben alle Ausgaben maximal runtergefahren", erzählt Till. Die Versicherung haben sie daher nicht abgeschlossen.

In dem Koffer war das komplette InEar-Monitoring der Band. Techniker Heiko Borsch hatte das Set zusammengestellt und in einem Rack für die deutsch-französische Band transportiert. Am Tag darauf fand das XL-Event Ecole du Flow mit einem Zweierpasch-Konzert im renommierten Konzertsaal La Rodia statt.

Um Ersatz zu besorgen, hat die Band nun eine Spendenkampagne gestartet. "Für Unterstützer:innen gibt's natürlich auch Geschenke", sagt Rapper Till Neumann.

Damit will das Team zumindest einen Teil des Schadens ersetzen. "Wir freuen uns über jeden, der ein paar Euro in den Topf wirft", sagen Zweierpasch.

Musikalisch geht's bei Zweierpasch weiter: In zwei Wochen veröffentlicht die Band die Single "La Joconde" mit Onetake-Video von den Visual Creators. Gedreht wurde dafür in Freiburg. Sie ist Teil der "Back to the Roots"-EP, die mit dem Producer BeFranky aufgenommen wurde." In wenigen Tagen erscheint außerdem der High-Class-Konzertfilm mit dem WELive-Festival, gedreht im Stuttgarter UFA-Palast. Als Vorbote gab's dazu bereits das Video zum Song Panzer Politik Poesie - mit Gruß in den Kreml.