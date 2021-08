Von Andreas Hanel

Sennfeld. Das Geld ist hier sehr gut angelegt", lobte Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, als er am gestrigen Donnerstag im Rahmen seiner Sommertour in Sennfeld die neu angelegte Fischtreppe in der Seckach besuchte. Denn das rund 250.000 Euro teure Projekt gewährleistet nicht nur die Durchgängigkeit für Fische und andere Organismen, sondern dient gleichzeitig dem Hochwasserschutz.

"Ich hoffe, das passiert hier nie, aber ein Hochwasser kann uns alle treffen", sagte Baumann, nachdem Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt die Gäste begrüßt hatte – darunter Referatsleiter Peter Schneider und den Projektverantwortlichen Marcel Haußmann vom Regierungspräsidium, Dr. Sina Wunder vom Planungsbüro Ingenieurbüro Queißer Gschwandtl aus Karlsruhe, Landrat Dr. Achim Brötel sowie Vertreter des Sportfischervereins Adelsheim. "Deswegen ist es wichtig, dass Vorsorgemaßnahmen für den Hochwasserschutz wie hier in Sennfeld getroffen werden", so der Staatssekretär.

Damit im Falle eines Hochwassers nichts passiert, habe man gut planen müssen. Denn entlang der Seckach stehen auf der einen Seite der Stelle, wo im Mai dieses Jahres die Durchgängigkeitsmaßnahme fertiggestellt wurde, Wohnhäuser, während die andere Seite zur Festhalle hin als Überschwemmungsbereich dient.

Für die Infotafel, die auf verständliche Art und Weise die Fischtreppe erklärt, fand Staatssekretär Baumann lobende Worte. Foto: Andreas Hanel

Als Lösung entstand nun die Fischtreppe, die aus acht Querriegeln auf einer Länge von knapp 40 Metern besteht und natürlich auch den Lebewesen im Wasser zugutekommt. "Mit einer klugen Baumaßnahme wurden in kurzer Zeit unüberwindbare Hindernisse beseitigt, die bis dahin den im Fluss lebenden Organismen das Wandern erschwert oder unmöglich gemacht haben", zollte Baumann Respekt. In Sennfeld können die Fische nun nicht nur wandern, sondern sich auch ausbreiten. Außerdem wurde bei der Fischtreppe noch ein Kieslaichplatz angelegt.

"Wir haben unseren Gewässern in früheren Jahren bereits viel angetan", mahnte Baumann an. Zwar habe man schon viel erreicht, um die Wasserqualität "deutlich zu verbessern", doch mit Maßnahmen wie der in Sennfeld verfolge man ein "größeres europäisches Ziel". "Hier geht es um die Durchsetzung von EU-Recht." Bis 2027 wolle man einen "guten ökologischen Zustand der Gewässer" erreichen, erklärte der Staatssekretär, der allen Beteiligten seinen Dank aussprach.

Diesem Dank schloss sich Landrat Dr. Achim Brötel an, der auch Worte des Danks an Baumann für dessen Besuch richtete. Der Landrat betonte, dass das Geld in Sennfeld sinnvoll angelegt sei.

"Könnten die Fische sprechen, würden sie auch danken", sagte Markus Hannemann, der Vorsitzende des Sportfischervereins Adelsheim. "Die Natur kann vieles von allein machen, aber wir müssen manchmal nachhelfen." Wie etwa in Sennfeld, wo die Bachforelle und die Äsche die Treppe in der Seckach als Fischwanderweg erkannt hätten.

Neben aller Freude über die gelungene Durchgängigkeitsmaßnahme fand Hannemann auch mahnende Worte. "Gerade in kleinen Nebengewässern sind die Nitratwerte erschreckend hoch." Dies liege wohl, so der Vorsitzende, auch an der Landwirtschaft, aber auch an der Gülleverordnung.

Bei einem anschließenden Gang entlang der Fischtreppe erklärte Referatsleiter Peter Schneider den Ablauf der Arbeiten. "Wir hatten mit dem Wetter richtig Glück, sodass wir die Maßnahme innerhalb von vier Wochen fertigstellen konnten." Besondere Herausforderung sei dabei gewesen, die Anwohner so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Welchen Vorteil das Projekt für die Tiere im Wasser bringt, erklärte Dr. Sina Wunder. "Ziel ist es, Fischwanderungen zuzulassen und dass die Fische ihren Lebensraum nutzen können." Die ehemals drei Querriegel, die eine entsprechend hohe Fließgeschwindigkeit zur Folge hatten, gegen die viele Fische nicht ankamen, habe man durch acht Riegel ersetzt. Somit habe man nicht nur die Fließgeschwindigkeit, sondern auch die jeweilige Höhe zischen den Stufen vermindert. Mit diesen könne die Äsche nun gut umgehen. "Die Riegel bestehen aus Natursteinen und bieten Lücken, damit die Fische sich fortbewegen können", erklärte sie.

Zwischen den acht Riegeln sind nun kleine Becken entstanden, in denen die Fische auf ihrer Wanderung "verschnaufen und Luft bzw. Wasser holen können". Die Becken böten auch Lebensraum für Kleinstlebewesen.

Staatssekretär Dr. Andre Baumann (M.), hier mit Landrat Dr. Achim Brötel (l.) und Bürgermeister Wolfram Bernhardt, trugt sich ins Goldene Buch der Stadt Adelsheim ein. Foto: Andreas Hanel

Unterhalb des letzten Riegels habe man darauf geachtet, die vorhandene Vertiefung, also einen Kolk, der sich nun dynamisch entwickle, zu erhalten, informierte Wunder, während Baumann ergänzte, dass Kolke sehr wichtig seien, da sie "Rückzugsorte für Fische in heißen und niederschlagsarmen Zeiten" seien. "Auch deswegen sind solche Maßnahmen manchmal teuer, aber das Geld ist gut angelegt."

Denn schließlich profitieren nicht nur die Fische davon, sondern auch der Mensch. Denn neben dem Hochwasserschutz wurde auch ein Ort mit einer "hohen Aufenthaltsqualität" geschaffen, wie Schneider anmerkte. Er wies zudem auf die aufgestellten Infotafeln hin. Diese dienten vor allem dazu, um der Bevölkerung die Sinnhaftigkeit der Maßnahme näherzubringen, "um eine hohe Akzeptanz zu bekommen".

Staatssekretär Baumann fand auch für die Tafeln lobende Worte, die die Maßnahme in verständlichen Worten erklärten, bevor er sich in das Goldene Buch der Stadt Adelsheim eintrug und für weitere Gespräche bereitstand.