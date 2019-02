Standort für das Großprojekt "Seniorenzentrum" soll die Ecke Untere Austraße/Bahnallee/Tanzbergstraße (Foto) in der Adelsheimer Kernstadt werden. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) Zahlreiche Bürger waren am Montag in den Sitzungssaal des Rathauses zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats gekommen. Ihr Interesse galt vornehmlich dem geplanten Bau des üppig dimensionierten Seniorenzentrums an der Ecke Untere Austraße/Tanzbergstraße, mitten im Zentrum Adelsheims. Im Vorfeld hatten Anwohner Bedenken geäußert, dass der voluminöse Neubau erhebliche Beeinträchtigungen mit sich bringen könnte. Das beauftragte Büro hatte darauf mit einer geänderten Planung reagiert, die am Montag öffentlich vorgestellt wurde.

In die zweite Runde (die erste Vorstellung des Bauvorhabens war im Gemeinderat im September 2018) ging das Großprojekt "Seniorenzentrum Adelsheim", nachdem der erste Planvorschlag seinerzeit insbesondere wegen des voluminösen Baukörpers und der Höhe des Bauwerks, vor allem bei den Anwohnern, Bedenken ausgelöst hatte.

In Adelsheim planen private Investoren den Bau eines großen Seniorenzentrums mit begrüntem Dach. Unser Bild zeigt am Modell die am Montag im Gemeinderat vorgestellte aktuell überarbeitete Planung. Foto: Joachim Casel

Zum Hintergrund: Ein privater Investor beabsichtigt in der Kernstadt Adelsheim, im Bereich Untere Austraße/ Bahnallee/Tanzbergstraße, die Errichtung eines dreigeschossigen Seniorenzentrums inklusive Dachgeschoss. Das Vorhaben werde seitens der Stadt Adelsheim unterstützt, wurde betont. Hier sollen dringend benötigter, altersgerechter Wohnraum und vor allem Pflegeplätze geschaffen werden und durch die Reaktivierung und städtebauliche Neuordnung der Fläche dem Ziel der Innenentwicklung und Nachverdichtung entsprochen werden. Der Bedarf nach einem Seniorenzentrum mit Pflegeplätzen begründe sich durch wachsende Alterungstendenzen innerhalb der Stadt Adelsheim. Mit der Errichtung des Seniorenzentrums werde altersgerechter Wohnraum sowie ein entsprechendes Pflege- und Betreuungsangebot innerhalb der Stadt Adelsheim bereit gestellt.

In den Geltungsbereich seien zum Teil öffentliche Straßenverkehrsflächen einbezogen, da eine Neuordnung der Stellplatzsituation in Folge des Wegfalls einer öffentlichen Stellplatzfläche innerhalb des Plangebiets mit sich bringen. Die Stellplätze sollen planungsrechtlich gesichert werden.

Die eingegangenen Stellungnahmen von Bürgern und Behörden hatte das planende Büro IFK (Ingenieurbüro für Kommunalplanung) aus Mosbach in einen neuen Planentwurf eingearbeitet, den Diplom-Ingenieur Jürgen Glaser am Montag im Gemeinderat vorstellte. Bedenken betrafen vornehmlich den Schattenwurf des geplanten Vorhabens, das Einfügen in die Umgebung und Bedenken bezüglich vorhabenbedingter Verkehrs- und Lärmkonflikte. Glaser räumte ein, dass ein solch großes Projekt natürlich Fragen aufwerfe, man habe dem jetzt durch eine veränderte Planung Rechnung getragen.

Die wesentlichen Veränderungen sind: Die Tagespflege entfällt, ebenso die gewerbliche Nutzung, die Anzahl der Wohnungen im Dachgeschoss wird von acht auf drei reduziert, die Dachform wird bis auf das "Türmchen" zum Flachdach. die Anlieferung soll jetzt über die Bahnallee erfolgen. Die Gebäudehöhe wird von 14 auf 13 Meter reduziert, bzw. von 18,5 auf 17 Meter. Bezüglich des Schattenwurfs habe man, so Glaser, ein Gutachten zur Sonneneinstrahlung in Auftrag gegeben. Dies besage, dass die Mindestkriterien - wenn auch nur ganz knapp - eingehalten werden könnten. Die Lärmsituation habe insgesamt verbessert werden können. Und zur besseren Einfügung in die Umgebung habe man die Gebäudehöhe zurück genommen.

In der anschließenden Diskussionsrunde begrüßte Stadtrat Gaukel ausdrücklich die Schaffung von zentrumsnahen Pflegeplätzen, die eine Erweiterung des Dienstleistungsangebots in Adelsheim bringen würde. Im Vergleich zur ersten Planung seien auch wichtige Dinge verändert worden. Gaukel nannte hier insbesondere Höhe des Gebäudes und die Anzahl der Parkplätze. Als zusätzliche Anregung hatte er noch den Vorschlag, das Gebäude in Richtung Straße zurück zu setzen, was eine zusätzliche Entlastung bringen würde.

Auch Stadträtin Lochmann wertete es als erfreulich, dass viele Anregungen der Bürger von den Planern aufgenommen worden seien. Damit seien zweifellos Fortschritte erzielt worden. Stadtrat Rieß schlug vor, die Tiefgarage noch etwa 50 Zentimeter tiefer zu bauen. Das bringe zusätzlich Luft.

Stadtrat Kraft sprach von einem "sehr intensiven Bebauungsplan", bei dem man sicherlich nicht alle Bedenken ausräumen könne. Stadtrat Röcker kritisierte, dass sich die Balance zwischen Pflege und Wohnen verschoben hätte. Die Anzahl der Wohnungen sei von acht auf drei reduziert worden. Die Aufgabe von fünf Wohnungen bedauerte Röcker. Stadtrat Steinbach regte an, die Wohnungen anders zu platzieren.

Sehr kritisch äußerte sich Stadtrat Sauter: "Die Stelle, an der der Neubau geplant ist, ist sehr exponiert und wird daher auf Jahrzehnte hinaus ortsbildprägend für Adelsheim sein. Von daher wäre es sinnvoller gewesen, strengere Kriterien anzulegen. Jetzt haben wir einen deutlich überdimensionierten Neubau, nach dessen Realisierung mindestens ein bereits länger stehendes Haus eine Abwertung hinnehmen muss!" In seinem Fazit meinte Sauter: "Wir im Gemeinderat werden für diese Entscheidung Rechenschaft ablegen müssen bei unseren Kindern und Kindeskindern. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten!"

Viel Papier, viel Bürokratie und einen gehörigen Zeitaufwand (erstmals wurde dieser Punkt im Mai 2018 behandelt) erforderte die Änderung und Erweiterung des Teilbebauungsplans "Lachenrain-Ziegäcker-Stummenberg" in Sennfeld, obwohl die gesamte Veränderung lediglich zwei Grundstücke tangiert und die Art der Bebauung nicht verändert wurde. Die Maßnahme wurde bereits im Ausschuss Sennfeld behandelt. Insgesamt waren keinerlei Bedenken gegen die gewünschte Veränderung laut geworden. Stadtrat Harald Steinbach brachte es auf den Punkt: "Wir haben mit dieser kleinen Maßnahme so viel Geschäft, als wenn wir eine halbe Autobahn bauen würden." Ein Ende gab es übrigens auch am Montag noch nicht. Der Gemeinderat billigte den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans und gab den Weg frei für die nächste Runde - und die heißt neuerliche Offenlegung.

Schnell abgehandelt war auch die alljährliche Genehmigung der Zuwendungen und Spenden aus dem Jahr 2018 durch den Gemeinderat. Insgesamt kamen im letzten Jahr 41.445 Euro zusammen. Der Bürgermeister dankte in diesem Zusammenhang den vielen privaten und in Vereinigungen organisierten Spendern, die mit ihrer Unterstützung einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren von bedeutenden Einrichtungen leisten würden. Als Spender, die 2018 die größten Summen bereit gestellt hätten, nannte der Bürgermeister die Fördervereine, wie den Schwimmbad-Förderverein sowie den Förderverein der Martin-von-Adelsheim-Schule, die Sparkasse-Bauland-Stiftung und den Heimatverein Sennfeld.

Um eine Formalie handelte es sich beim letzten Punkt: Bei der Prüfung der Bauausgaben der Stadt Adelsheim für die Jahre 2012 bis 2016 hatte die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg die Abrechnung von Ingenieurleistungen durch die Stadt moniert. Dabei ging es darum, dass angefallene Kosten im Ingenieurbauwerk in die anrechenbaren Kosten mit aufgenommen wurden. Ein finanzieller Schaden sei dabei für die Stadt aber nicht entstanden. In Absprache mit der GPA wurden die getätigten Leistungen des Ingenieurbüros dann nachträglich mit detaillierten Kosten versehen. Dieses Vorgehen, das von der GPA abgesegnet sei, wurde vom Gemeinderat dann offiziell so beschlossen.