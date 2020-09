Seckach/Osterburken. (pm) Die Geschäftsleitung der Westfrankenbahn (WFB) betont in ihrem aktuellen Report, dass es in letzter Zeit zwar eine Reihe von Herausforderungen, insbesondere wegen der Coronakrise, zu bewältigen gegeben habe, insgesamt sprach die Geschäftsleitung aber von deutlichen Fortschritten.

Hier Auszüge aus dem Report: "Bei der neuen Fahrzeugflotte (VT 642 Desiro Redesign) der Westfrankenbahn, die seit Dezember 2019 durchweg im Einsatz ist, ist es in den letzten Wochen immer wieder zu Fahrzeugstörungen gekommen. Die intensive Analyse der Ursachen ist zwischenzeitlich angelaufen. Durch eine Verbesserung der Bedienungsabläufe konnten wir Kuppelstörungen reduzieren sowie durch Anpassungen bei der Instandhaltung die Zuverlässigkeit der Lichtmaschinen erhöhen. Der Einsatz eines mobilen Werkstattteams und von Fahrzeugcoaches, die den Triebfahrzeugführer bei Störungen unterstützen, wirkt sich ebenfalls positiv aus.

Darüber hinaus stellen uns weiterhin die Auswirkungen der Coronakrise vor große Herausforderungen. So zeigen sich diese nach wie vor in den Fahrgastzahlen, während der Hauptverkehrszeit (HVZ) liegt die durchschnittliche Zugauslastung bei 20 Prozent und damit circa 35 Prozentpunkte niedriger gegenüber dem Jahresanfang. Hauptursache ist der nur eingeschränkte Schülerverkehr. Fehlende Fahrgäste haben vor allem Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation vieler Verkehrsbetriebe, denn die Fahrgeldeinnahmen sind weiterhin weit unter dem Niveau vor der Pandemie.

Erfreulicherweise zeigen sich aber positive Zuwächse im Freizeitverkehr unter dem Motto "Urlaub in Deutschland" – vor allem auf der Tauberbahn. Vor diesem Hintergrund sind auch seit dem 8. August an den Wochenenden jeweils zwei weitere Zugpaare je Richtung zwischen Wertheim und Crailsheim unterwegs. Das hat die WFB gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg und der Nahverkehrsgesellschaft BaWü umgesetzt."

Hier die aktuelle Situation auf ausgewählten Strecken (laut WFB-Report). Bei der Pünktlichkeitsauswertung erreiche man eine Quote von jeweils über 90 Prozent, so die Westfrankenbahn.

> Madonnenlandbahn (Miltenberg - Seckach): Hier läge die Pünktlichkeit sogar bei einer Quote von 94 Prozent. Allgemein, betont die Geschäftsleitung der Frankenbahn, dass die betriebliche Qualität auf der Madonnenlandbahn weiterhin auf einem hohen Niveau liege. Im Juni und Juli kam es in der HVZ zu elf Ausfällen, davon seien drei auf den Stellwerksausfall in Miltenberg zurückzuführen. Acht Züge wurden aufgrund des vorab bekannt gegebenen Corona-Fahrplans nicht eingesetzt.

> Hohenlohebahn (Crailsheim-Heilbonn): "Auf der Hohenlohebahn liegen wir betrieblich auf einem hohen Niveau, wobei hier ein Schwerpunkt der Verspätung neben den Zugfolgethemen vor allem im Bereich der Anschlusssicherung liegt. Die Zugausfälle in der Hauptverkehrszeit liegen im Juni und Juli bei 20, zwei davon wegen eines Personenunfall. 16 Züge wurden aufgrund des Corona-Fahrplans nicht eingesetzt.

> Taubertalbahn (Wertheim-Crailsheim): "Auf der Taubertalbahn wurde das Niveau der Pünktlichkeit gehalten. Herausforderungen stellt auf dieser Strecke die Infrastruktur dar, auf der es gerade im Juni und Juli wieder vermehrt zu Störungen kam. Von in Summe 52 Zugausfällen, fließt der reduzierte Corona-Fahrplan mit 40 nicht gefahrenen Zügen in die Statistik ein. Zehn Zugausfälle sind auf technische Störungen an Fahrzeugen zurückzuführen."