Seckach-Großeicholzheim/Mosbach. (rüb) Diese Busfahrt wird Hagen Koch so schnell nicht vergessen: Gemeinsam mit Initiator Michael Majkut aus Obrigheim und zwei Helfern des DRK Mosbach hat der Juniorchef des Busunternehmens Knühl Reisen aus Großeicholzheim innerhalb von 48 Stunden 42 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Mosbach geholt.

"Es war eine sehr spontane Aktion", sagt Koch. Am Freitag um 10 Uhr habe er erstmals mit Michael Majkut darüber gesprochen, am Sonntag um 0 Uhr ging die Fahrt in Richtung Kriegsgebiet schon los. Gegen 16 Uhr hatten sie die polnisch-ukrainische Grenze erreicht, wo sie die mitgebrachten Hilfsgüter – neben Lebensmitteln vor allem Decken und Isomatten – abgaben. Von dort aus werden die Hilfsgüter weiter verteilt. Nach der obligatorischen Ruhezeit für den Busfahrer ging es am Montagfrüh um 3 Uhr weiter in die Ukraine. Ziel war eine zum Flüchtlingslager umfunktionierte Halle. Feldbett stand an Feldbett", berichtet Koch. Tausende Menschen hätten dort auf eine Ausreisegelegenheit gewartet.

Mit einem Plakat in ukrainischer Sprache und mithilfe der dortigen Feuerwehr machte die Helfergruppe darauf aufmerksam, dass für die Fahrt nach Mosbach Plätze frei sind. 42 Kriegsflüchtlinge – Frauen, Kinder und ein Mann – nahmen das Angebot dankbar an. Jüngster Fahrgast war ein vier Monate altes Baby. Anfangs sei den Menschen die Unsicherheit anzumerken gewesen: Schließlich hatten sie eine Fahrt ins Ungewisse angetreten und sich in die Obhut völlig fremder Menschen begeben.

"Nach und nach hat man gemerkt, wie die Anspannung abfällt", berichtet Hagen Koch. "Das zu spüren war sehr schön!" Zwei Schulkinder hätten dann auf Englisch ein Gespräch begonnen – und was diese über ihre Flucht berichteten, sei ergreifend gewesen.

Um 6 Uhr morgens ging die Fahrt los, und um 23 Uhr kamen Flüchtlinge und Helfer erschöpft, aber zufrieden in Mosbach an, wo sich Helfer des DRK um sie kümmerten. Der Großteil der Flüchtlinge kommt vorläufig in privaten Wohnräumen unter.

"Ich bin sehr froh, dass ich einen kleinen Beitrag zur Besserung der schwierigen Situation der Kriegsflüchtlinge leisten konnte", sagt Hagen Koch. Dabei wird er es aber nicht belassen: Am heutigen Mittwoch ist er gemeinsam mit Michael Majkut und zwei weiteren Helfern schon wieder unterwegs, um die nächsten Flüchtlinge mit dem Bus abzuholen.

Info: Die Firma Knühl ist nicht das einzige Unternehmen aus der Region, das gerade Kriegsflüchtlinge nach Deutschland holt. Nach RNZ-Informationen sind unter anderem auch die Busunternehmen Gernot Grimm (Mudau) und Grimm-Reisen (Waldauerbach) für die gute Sache im Einsatz.