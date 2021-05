Seckach. (ahn) "Für Fahrradfahrer ist es wirklich eine Zumutung!" Darin sind sich Iris Rüggeberg aus Hettingen, Ilse Silberzahn aus Walldürn und Sigrid Wolf aus Buchen einig. Nicht nur einmal kam es nämlich vor, dass die passionierten Radlerinnen nach einem ihrer Fahrradausflüge, die sie regelmäßig unternehmen, am Seckacher Bahnhof umsteigen wollten – und dabei auf kaum überwindbare Hindernisse stießen: Denn die kleinen Aufzugskabinen sind nicht gerade für den Transport von Fahrrädern konzipiert. Genauso wenig wie die lange Treppe, die zu den Gleisen zwei und drei führt.

"Ich habe es einmal probiert. Hochkant passt mein Fahrrad geradeso in den Aufzug rein", berichtet Ilse Silberzahn. "Mit meinem etwas größeren Rad hat es aber schon nicht mehr geklappt", meint Iris Rüggeberg. "Und wenn man Satteltaschen dabei hat, funktioniert es erst recht nicht", ergänzt Sigrid Wolf.

Das Problem liegt auf der Hand: Um von Gleis eins, an dem die Züge aus Mosbach bzw. Heidelberg/Mannheim halten, zum Gleis drei, von dem aus der Zug Richtung Buchen fährt, zu kommen, muss man irgendwie über die Brücke, die über die Gleise führt, gelangen. Als normaler Fußgänger stehen einem dabei zwei Alternativen zur Verfügung: Entweder benutzt man die zwei Aufzüge oder die Treppen. Beides ist für Fahrradfahrer unmöglich bzw. ungeeignet. Die Aufzugskabine ist zu klein, und die Treppe ist zu steil, außerdem wird das Fahrrad beim Tragen mit jeder Stufe schwerer.

Findige Radler, wie es die drei Damen sind, kommen auch schon auf die Idee, "außenrum zu fahren" – sprich: über die Ortsdurchfahrtsstraße und dann hoch auf die Brücke. Das Problem dabei: "Zum Umsteigen haben wir nur acht Minuten. Da reicht die Zeit einfach nicht", so die Radlerinnen.

Und oben auf der Brücke angekommen, hat man das Fahrrad samt Gepäck noch nicht die lange Treppe heruntergetragen. "Wir sind ja noch fit. Aber wenn gerade ältere Herrschaften ihr schweres E-Bike die steile Treppe heruntertragen müssen, ist das nicht nur eine Herausforderung, sondern kann auch gefährlich sein", sind sich die drei einig. Das Gleiche gelte auch für Mütter, die mit Kinderwagen unterwegs sind. "Das ist eine Gefahr für Mutter und Kind", so Rüggeberg. Besonders da Seckach ein Knotenpunkt für den Schienenverkehr ist, sei all dies unverständlich. Das finden wohl auch andere. "Wir kennen mehrere Leute, die auch schon das Problem bemängelt haben."

Die Radfahrerinnen Sigrid Wolf, Iris Rüggeberg und Ilse Silberzahn (v. l.) kritisieren die eng bemessenen Aufzüge am Seckacher Bahnhof. Foto: Andreas Hanel

Doch die drei Radfahrerinnen üben sich nicht nur in Kritik, sondern bringen auch Lösungsvorschläge ein. "Warum installiert man nicht einfach einen Bahnübergang, wie es in Osterburken oder in Buchen zum Beispiel der Fall ist?", fragt sich Ilse Silberzahn. Dies wäre eine einfache Lösung, die dazu noch kostengünstiger als die Aufzüge wäre, so die drei Fahrradfahrerinnen unisono.

Und für das Problem mit der steilen Treppe haben sie auch eine Lösung parat: Hier könnte man doch eine Laufschiene installieren, auf der man leichter die Fahrräder hinauf- und herunterschieben könnte. "Ich kenne keinen Bahnhof, an dem es keine Laufschiene gibt", meint Sigrid Wolf.

Und die drei müssen es ja wissen, denn auf ihren regelmäßigen Fahrradausflügen sind sie schon an einigen Bahnhöfen umgestiegen. Dieses Jahr soll es – wenn es Corona zulässt – mit dem Fahrrad an den Bodensee gehen. Damit sie ihrer Leidenschaft ohne Probleme nachgehen können, ist es für sie wichtig, dass der Knotenpunkt am Seckacher Bahnhof fahrradfreundlicher wird. Denn der Status quo stößt bei ihnen auf Unverständnis. "Ich frage mich, wer damals die Aufzüge beschlossen hat", so Iris Rüggeberg.

Eigentümer der Aufzugsanlage und der Treppen ist das Bahn-Tochterunternehmen DB Station & Service (Bahnhofsmanagement Mannheim), wie Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig auf RNZ-Anfrage mitteilt. Für die Bau- und Projektkommunikation in Baden-Württemberg hat DB Station & Service ein eigenes Büro in Stuttgart.

Das ist eigentlich die Anlaufstelle für Kritik, doch "die betroffenen Reisenden melden sich bei Problemen mit den Aufzügen zuvorderst bei der Gemeindeverwaltung, zumal die genannten Zuständigkeiten in der Öffentlichkeit oftmals gar nicht bekannt sind", berichtet Ludwig. "Und weil die Gemeinde Seckach natürlich auch nicht dauernd mit diesen negativen Schlagzeilen leben will, setze ich mich schon seit vielen Jahren dafür ein, dass die beiden Aufzüge zuverlässiger funktionieren."

Natürlich sei der Wunsch nach einer Vergrößerung der Kabinen nachvollziehbar, "aber hierzu haben uns die zuständigen Stellen mitgeteilt, dass die jetzige Kabinengröße dem für solche Stationen üblichen Standard entspricht und dass eine Vergrößerung jahrelange umfangreiche Umplanungen der gesamten Anlagen erforderlich gemacht hätte, die nicht zuletzt jeden zur Verfügung stehenden Kostenrahmen gesprengt hätte. Aus meiner eigenen Kenntnis der Vor-Ort-Verhältnisse muss ich zugeben, dass dieser Einwand berechtigt ist", so der Bürgermeister.

Und was sagt die zuständige DB Station & Service zu der Kritik und den Lösungsvorschlägen? Eine Sprecherin der Deutschen Bundesbahn beantwortete die Nachfrage der RNZ wie folgt: "Am Seckacher Bahnhof bestand bereits ein Aufzugschacht – hier wurde das ,Innenleben‘ mit den bisherigen Abmessungen erneuert. Ein neuer, größerer Aufzugsschacht würde eine komplette Neuplanung mit umfangreichen und entsprechend zeitintensiven Genehmigungsverfahren bedeuten. Die vorhandene Anlage hätte so deutlich länger im Einsatz sein müssen – gegebenenfalls auch mit Ausfällen. Ein Aufzugsschacht und damit die Infrastruktur für ein neues Innenleben war bereits vorhanden. Ein beschrankter Bahnübergang ist leider keine Option. Fahrradrinnen bringen leider eine erhöhte Stolpergefahr mit sich und bieten zudem nur einer Reisendengruppe – Radfahrenden – einen Mehrwert. Kundinnen bzw. Kunden mit Kinderwagen oder Rollstuhl benötigen weiterhin einen Aufzug."

Unsere Nachfrage, warum ein Bahnübergang keine Option sei, beantwortete die Deutsche Bahn leider mit keiner Silbe.