Seckach. (pol/mare) Zwei Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall zwischen Seckach und Bödigheim lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.05 Uhr geriet ein Auto, das auch Richtung Seckach kam, laut Zeugenaussage auf der Landesstraße L519 in einer langen Kurve in Höhe des Sägewerks auf die Gegenfahrbahn. Es kollidierte frontal mit einem Müllwagen. Das Auto krachte daraufhin noch in eine Schutzplanke.

Der Fahrer des Autos musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeuge befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auch der Beifahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Auch er kam per Hubschrauber in eine Spezialklinik.

Die drei Müllmänner wurden leicht verletzt und konnten nach kurzer ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn war die L519 voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.