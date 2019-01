Seckach/Adelsheim. In der anstehenden Niederschlagsperiode führt der Zweckverband "Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau" am Hochwasserrückhaltebecken Nr. 53 Adelsheim/Kirnau in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden und unter Beteiligung von Sachverständigen einen Probestau durch.

Der Probestau beginnt am Mittwochvormittag und wird voraussichtlich bis zum 31. Januar andauern. Während der Einstauphase wird die Abflussmenge unterhalb der Stauanlage durch Schließen des Betriebsauslassschiebers auf ein gewässerökologisch erforderliches Mindestmaß begrenzt.

Das Probestauziel liegt 47 Zentimeter unter der Volleinstaumarke. Nach Erreichen des Probestauziels werden die Abflüsse aus dem Becken bei unterschiedlichen Schiebereinstellungen gemessen und die Wasserstände in der Kirnau an repräsentativen Stellen in der Ortslage von Adelsheim festgehalten. Dabei wird es kurzzeitig zu höheren Abflüssen in der Kirnau und der Seckach bis zur Mündung in die Jagst kommen.

Die während des Versuchs ermittelten Messergebnisse dienen der Kontrolle der Gebrauchstauglichkeit der Stauanlage sowie der Überprüfung der Festlegungen in der Betriebsvorschrift im Hochwasserfall.