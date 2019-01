Seckach/Adelsheim. (ahn) Wer in diesen Tagen am Hochwasserrückhaltebecken Nr. 53 Adelsheim/Kirnau vorbeikommt, dem präsentiert sich ein ungewöhnlicher Anblick: Aus der Kirnau ist auf einmal ein See geworden.

Grund dafür ist, dass der Zweckverband "Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau" dort bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Januar, einen Probestau durchführt, um die Stauanlage zu kontrollieren.